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«Надо уничтожить»: в США раскрыли, что Трамп захотел от нашей страны

Американский портал 19fortyfive опубликовал ста...

absatz.media

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Американский портал 19fortyfive опубликовал статью, в которой утверждается, что изменение основополагающих принципов отношений между Россией и США может привести к уничтожению НАТО. По мнению автора, администрация Трампа нацелена не только на улучшение отношений с Россией, но и на строительство сотрудничества с ней, для чего необходимо устранить источники напряжения, включая украинский конфликт.

Существование НАТО, которое рассматривается как один из основных факторов эскалации конфликта на Украине, начинает ставиться под сомнение как в США, так и в ЕС. Автор статьи считает, что если Париж и Брюссель продолжат действовать, как будто могут обойтись без американской поддержки, то будущее Альянса окажется под угрозой. Глава Белого дома, по мнению источника, считает своей приоритетной задачей улучшение отношений с Москвой, а не поддержание трансатлантических связей с Европой. В конечном итоге, как отмечается, в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет.

Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что Россия довольна конструктивным развитием диалога с США и удовлетворена достигнутыми результатами.

В последние годы Россия выражала обеспокоенность из-за растущей активности НАТО у своих западных границ, поскольку Альянс продолжает расширять свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при условии отказа от милитаризации Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что полностью осведомлен о ходе переговоров Украины и США, направленных на урегулирование конфликта. Новый раунд переговоров состоялся в Эр-Рияде, и как заявил Владимир Зеленский, Украина и США договорились, что кроме США, в мониторинг соблюдения договоренностей по Украине могут быть включены третьи страны.

Также в статье упоминается, что Петр Порошенко, экс-президент Украины, выразил сомнение в полномочиях украинской делегации, проводящей переговоры с США, утверждая, что все высшие переговоры должны происходить на основании директив от руководства страны.

Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, также заявил, что украинский конфликт не должен был начаться и призвал к его немедленному завершению. Он отметил, что если бы Украина сохранила нейтралитет в 2014 году, не было бы территориальных претензий.

Стивен Уиткофф, спецпосланник американского президента, также дал интервью, в котором затронул вопросы о статусе новых российских регионов и о возможности политического выживания Зеленского в случае признания этих регионов.

Кроме того, в статье приводится мнение Золтана Кошковича, аналитика венгерского Центра фундаментальных прав, который осудил заявление Макрона о недопустимости победы России в конфликте. По его мнению, это заявление подрывает доверие к Европе.

В статье также обсуждается мнение Джона Хили, министра обороны Великобритании, который заявил, что США имеют полное право считать Европу "халявщиками" в контексте поддержки Украины, так как европейские страны должны делать больше для обеспечения своей безопасности и поддержки Украины, пишет РИА.

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