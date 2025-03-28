По информации американского портала 19fortyfive, текущая политика администрации Трампа направлена на радикальное переосмысление взаимоотношений между Россией и США, что может иметь далеко идущие последствия для существования НАТО.

Эти изменения, предполагающие разрешение украинского конфликта и снятие напряжения, ставят под сомнение будущее военного альянса, которое традиционно выступало в роли гаранта европейской безопасности в контексте российской угрозы.

Под вопросом существование НАТО

Как отмечается в статье, существование НАТО уже подвергается сомнению как в США, так и в странах Европейского союза. Политические аналитики считают, что если европейские столицы, такие как Париж и Брюссель, продолжат демонстрировать стремление к автономии в вопросах обороны и безопасности, то роль Альянса может быть пересмотрена.

Такие изменения в стратегии США указывают на смещение приоритетов, где основное внимание уделяется улучшению отношений с Россией, а не поддержанию трансатлантических связей.

Мнение экспертов

Эксперты предполагают, что такой поворот может привести к снижению влияния НАТО или даже к его постепенному угасанию.

«В конечном итоге в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет», — приводит портал слова аналитика. Это высказывание символизирует потенциальное ослабление или распад альянса в результате изменения геополитических реалий.

Реакция России

С российской стороны, как заявил Дмитрий Песков, представитель Кремля, Россия довольна тем, что диалог с Соединенными Штатами развивается конструктивно. В Москве отмечают, что НАТО демонстрирует беспрецедентную активность у западных границ России, что вызывает обеспокоенность.

Однако, несмотря на это, в МИД выражают готовность к диалогу на равных условиях, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

Пересмотр отношений между Россией и США может стать критическим моментом для будущего НАТО. Эти изменения отражают сдвиг в международной политике, где стратегическое партнерство и дипломатия выходят на первый план, в то время как традиционные военные альянсы могут потерять свою актуальность, сообщает dzen.