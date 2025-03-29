Американский портал 19fortyfive заявил, что изменение подхода к отношениям между Россией и США может привести к ослаблению или даже распаду НАТО. В статье говорится, что администрация Дональда Трампа нацелена не просто на улучшение диалога, а на устранение источников напряжения, включая конфликт на Украине.

Авторы подчеркивают: альянс уже вызывает сомнения как в США, так и в Евросоюзе. По мнению аналитиков, если Франция и другие европейские столицы продолжат делать ставку на собственные силы, не полагаясь на Вашингтон, это может поставить под вопрос существование НАТО. Глава Белого дома, как отмечается в публикации, считает приоритетом налаживание контактов с Москвой, а не укрепление трансатлантических связей.

В тексте также говорится, что действия Североатлантического альянса у границ России вызывают обеспокоенность в Москве. Ранее МИД России заявлял о готовности к диалогу с НАТО при условии равноправного подхода и отказа Запада от курса на милитаризацию Европы.

Диалог продолжается: Россия и США договорились о временном прекращении ударов по энергетическим объектам

Кремль сообщил о результатах встречи российской и американской делегаций, прошедшей в Эр-Рияде. По итогам переговоров стороны условились на 30 дней прекратить удары по объектам энергетики на территории России и Украины. Договорённость может быть продлена, но также предусматривает возможность выхода из неё в случае нарушений.

Также обсуждалась реализация черноморской инициативы, касающейся безопасности судоходства, нейтралитета торговых судов и контроля за их деятельностью. Одним из условий вступления соглашения в силу является отмена санкций против Россельхозбанка.

Макрон в курсе переговоров

Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции заявил, что Эммануэль Макрон полностью осведомлён о ходе обсуждений между Киевом и Вашингтоном. В переговорах, прошедших в Саудовской Аравии, участвовали также делегации США и России. Киев и Вашингтон пришли к идее привлечь к контролю над соглашениями третьи страны.

Сомнения и критика

Бывший президент Украины Пётр Порошенко усомнился в легитимности украинской делегации, ведущей диалог с США. По его словам, представители страны должны обладать официальными директивами от руководства.

Профессор Гленн Дизен из Норвегии выразил мнение, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы страна сохранила нейтральный статус. Он напомнил о соглашении 2022 года, обсуждавшемся в Стамбуле, где основное внимание уделялось именно вопросу нейтралитета.

Обсуждение новых российских регионов

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону рассказал, что одним из пунктов переговоров остаётся международное признание новых российских регионов. Также поднимался вопрос о возможности проведения выборов на этих территориях и политических последствиях такого шага для украинского президента.

Критика со стороны Европы

Заявление президента Франции о недопустимости победы России вызвало резкую реакцию аналитиков в Венгрии. Представитель Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович подверг его критике, заявив, что такие высказывания подрывают доверие к Европе.

Трамп: Европа — «халявщик»

Дональд Трамп ранее обвинил европейские страны в том, что они полагаются на США в вопросах обороны и поддержки Украины. Министр обороны Великобритании Джон Хили в эфире Times Radio заявил, что США действительно имеют основания считать Европу недостаточно активной, но добавил, что Лондон в этом вопросе занимает лидирующую позицию, пишет РИА.