Надо бросить прямо: всего 1 таблетка и старые вещи безупречно чистые

На старой, сильно поношенной одежде нередко есть пятна, которые как ни стирай, не отстирываются, и новомодные средства бытовой химии тоже бессильны.

Но не торопитесь выбросить такую вещь. Опытные хозяйки рассказали о проверенном временем лайфхаке, который поможет легко избавиться от пятен на любимых старых вещах.

Поможет одна таблетка оспирина, если вы добавите ее в стиральную машину во время стирки.

Ацетилсалициловая кислота растворят даже очень старые и стойкие пятна, вещи становятся как новые. Главное - не класть много аспирина, что не повредить ткань.

Лучше всего так стирать белые вещи. Аспирин способен спасти любимые блузы или майки, рубашки.