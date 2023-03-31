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Над 12-летней девочкой надругались сосед и квартирант ее бабушки

В Московской области над 12-летней школьницей надругались сосед и квартирант ее бабушки
Над 12-летней девочкой надругались сосед и квартирант ее бабушки

Фото: открытые источники

В Московской области, в Егорьевске, полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в надругательстве над 12-летней девочкой-подростком. Один из них - сосед семьи пострадавшей, второй - квартирант, которого приютила бабушка девочки, пишет "МК".

Пенсионерка растила внучку сама. Ее и ее 16-летнюю сестру. Девочек бабушка взяла из детдома около 10 лет назад, когда ее дочь - мать детей - лишили родительских прав.

Девочки росли тихими, хорошо учились, со всеми находили общий язык и проблем бабушке не доставляли. Бабушка была шокирована, когда ее вызвали к директору школы на беседу.

Там, от педагогов, она и узнала, что ее 12-летняя внучка вступала в интимные связи со взрослыми мужчинами.

Инспекторы ПДН выяснили, что случилось. Оказалось, девочка с подругами играла дома в "Правду или действие", и ей выпало задание - одолжить у соседей 100 рублей.

Девочка спустилась этажом ниже. Там живет 48-летний медбрат местной психбольницы. Мужчина дал 100 рублей, но совершил с подростком развратные действия.

А второй насильник - 32-летний ранее судимый мужчина. Его бабушка пустила жить за небольшую плату в свободную комнату. Он жил в квартире около полугода, и за это время несколько раз надругался над школьницей.

Идет проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

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