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«Начнутся списания с карты». Россиян, которые приобретают вещи на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет новое правило

С наступлением нового года специалисты предупре...

krasnoyarsk.flamp.ru

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С наступлением нового года специалисты предупреждают российских потребителей о возможном росте мошеннических активностей на популярных интернет-платформах, таких как Wildberries, Ozon и AliExpress. С 13 января, как ожидается, злоумышленники будут активно использовать ослабленное внимание покупателей, наслаждающихся последними днями праздничного расслабления.

Как мошенники используют известные маркетплейсы

Мошенники часто создают копии сайтов известных интернет-магазинов, чтобы обманным путем получить доступ к банковским картам доверчивых покупателей. Владислав Голушко, инженер-программист, объясняет, что пользователи могут зарегистрироваться на поддельном сайте, полагая, что они находятся на легитимной странице. После ввода данных банковской карты начинаются несанкционированные списания денег, часто незаметно для владельца карты.

Часто используемые схемы

Среди распространенных методов обмана — предложения больших скидок по телефону или через сообщения, где мошенники просят обновить данные карты для получения предложенной выгоды. Также, мошенники могут выдавать себя за представителей службы поддержки и просить обновить регистрационные данные под предлогом технической необходимости.

Как защитить себя от интернет-мошенничества

  1. Внимательно проверяйте URL-адреса: Убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте магазина, а не на поддельной странице.

  2. Игнорируйте подозрительные предложения: Остерегайтесь заманчивых предложений, которые требуют немедленного ввода данных вашей карты.

  3. Используйте защиту платежей: Применяйте одноразовые виртуальные карты или специальные сервисы для интернет-покупок, которые обеспечивают дополнительную защиту.

  4. Регулярно проверяйте выписки по счету: Следите за операциями по вашей карте, чтобы своевременно заметить нежелательные списания.

Заключение

Начало года — время повышенной бдительности для всех, кто совершает покупки в интернете. Учитывая рост активности мошенников, важно сохранять осмотрительность и использовать все доступные средства защиты информации о личных финансах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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