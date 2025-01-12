«Начнутся списания с карты». Россиян, которые покупают на Wildberries, Ozon и AliExpress, предупреждают о новом правиле

Пользователям популярных интернет-магазинов, таких как Wildberries, Ozon и AliExpress, предстоит проявлять особую осторожность в ближайшее время. Эксперты предупреждают о росте активности мошенников сразу после новогодних праздников, начиная с 9 января.

Усиление активности мошенников

Мошенники планируют использовать снижение бдительности покупателей после праздничного периода, когда многие ищут выгодные предложения на фоне окончания распродаж. Профессионалы в сфере безопасности подчеркивают, что злоумышленники часто копируют сайты известных ритейлеров, создавая ложные платформы для кражи финансовых данных.

Распространенные методы обмана

Один из распространенных способов мошенничества — это создание фальшивых сайтов, которые внешне неотличимы от настоящих интернет-магазинов. Потребители, регистрирующиеся на таких сайтах и вводящие данные своих банковских карт, рискуют столкнуться с несанкционированными списаниями средств. Инженер-программист Владислав Голушко отмечает, что такие операции обычно начинаются с небольших сумм, но в итоге могут привести к полному обнулению счета.

Примеры мошенничества

Часто мошенники могут обращаться к жертвам по телефону или через сообщения, предлагая привлекательные скидки и акции, чтобы убедить потенциальных покупателей предоставить свои финансовые данные. В других случаях они могут выдавать себя за представителей маркетплейса с просьбой обновить учетные данные, что также приводит к утечке важной информации.

Рекомендации для покупателей

Для защиты от подобных угроз эксперты советуют:

Тщательно проверять URL-адреса интернет-магазинов перед вводом личных данных.

Избегать перехода по подозрительным ссылкам из неизвестных источников.

Никогда не предоставлять банковские данные по телефону или в ответ на электронные сообщения.

Регулярно менять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

Выводы

С учетом новых рисков, связанных с интернет-шопингом, потребителям необходимо быть более осведомленными и предпринимать активные шаги для защиты своих финансов. Внимательное отношение к местам совершения покупок и к методам обработки персональных данных поможет избежать неприятностей и обеспечит безопасное и приятное онлайн-шопинг