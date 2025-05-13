«Начнутся массовые увольнения»: что уготовлено работающим россиянам

В России готовится поправка в Трудовой кодекс, которая может существенно изменить правила взаимодействия между работодателями и сотрудниками.

Обсуждаемый законопроект предлагает сократить срок уведомления работников об изменениях условий труда с двух месяцев до одного.

Что именно хотят изменить

На сегодняшний день ТК РФ требует от работодателей предупреждать работников за 2 месяца до корректировки:

оклада,

рабочего графика,

обязанностей и других условий договора.

Предлагаемые изменения позволят делать это всего за 1 месяц — с формулировкой «для оперативного реагирования на экономические и производственные вызовы».

Как это объясняют чиновники

В пояснительной записке говорится:

права работников формально не нарушаются;

срок в 30 дней — достаточен для адаптации к новым условиям или поиска новой работы;

поправка даст работодателям гибкость в нестабильной экономике.

Что думают сотрудники

Обсуждение законопроекта в интернете вызвало резонанс и тревогу:

«Теперь не останется времени на поиск новой работы — придётся соглашаться на всё», — пишут пользователи.

«Это удар по рядовым сотрудникам. Захотят — урежут зарплату или переведут на неполный день».

«Выгодно работодателям, а не людям. Ни слова о гарантиях для сотрудников».

Суть конфликта

Сторонники инициативы говорят о необходимости гибкости рынка труда. Противники опасаются:

ускоренного давления на персонал;

рисков массовых сокращений;

ухудшения условий без возможности обжаловать.

Особенно уязвимыми, по мнению экспертов, могут оказаться жители регионов, где найти альтернативную работу за короткий срок практически невозможно.

Что дальше

Законопроект пока находится на стадии обсуждения, и его окончательная редакция может измениться. Эксперты советуют работникам внимательно следить за новостями, ведь от новой нормы зависит трудовая стабильность миллионов россиян.