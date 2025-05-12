«Начнутся массовые увольнения»: что готовят работающим россиянам

В России готовится изменение Трудового кодекса: работодателям могут разрешить вносить изменения в трудовые договоры всего за месяц вместо двух.

Обсуждение законопроекта уже вызвало волну споров в интернете.

Что именно хотят изменить

Сейчас работодатели обязаны уведомлять работников за два месяца до любых корректировок условий трудового договора: будь то изменение зарплаты, графика или обязанностей.

По новому проекту предлагается сократить этот срок до одного месяца, чтобы бизнес мог быстрее реагировать на изменения в производстве и экономике.

Что говорят чиновники

В пояснительной записке к законопроекту утверждается:

Права работников не будут нарушены;

Новые сроки помогут работодателям эффективнее адаптироваться к рыночной ситуации;

Работникам по-прежнему будет предоставляться время на адаптацию или отказ от изменений.

Что думают россияне

В интернете пользователи опасаются, что изменения ударят по обычным сотрудникам:

«Теперь не останется времени на поиск новой работы, и придется соглашаться на временные условия», — пишут в соцсетях.

«Это путь к молниеносным сокращениям. Захотели — изменили, человек не успел даже сориентироваться».

«На словах — гибкость, на деле — давление на работников».

Некоторые пользователи видят в инициативе лоббирование интересов крупных работодателей, а не заботу о сотрудниках.

В чем суть конфликта

С одной стороны — стремление сделать рынок труда более гибким. С другой — риск, что работники окажутся в уязвимом положении, особенно в регионах с ограниченными возможностями для трудоустройства.

Пока законопроект проходит этап рассмотрения, и окончательная редакция может измениться.

Эксперты советуют внимательно отслеживать новости о законе: от того, как он будет принят, может зависеть стабильность трудовых отношений для миллионов россиян, сообщает primpress.