«Начнутся массовые увольнения»: что готовят работающим россиянам
kasheloff.ru
В России готовится изменение Трудового кодекса: работодателям могут разрешить вносить изменения в трудовые договоры всего за месяц вместо двух.
Обсуждение законопроекта уже вызвало волну споров в интернете.
Что именно хотят изменить
Сейчас работодатели обязаны уведомлять работников за два месяца до любых корректировок условий трудового договора: будь то изменение зарплаты, графика или обязанностей.
По новому проекту предлагается сократить этот срок до одного месяца, чтобы бизнес мог быстрее реагировать на изменения в производстве и экономике.
Что говорят чиновники
В пояснительной записке к законопроекту утверждается:
- Права работников не будут нарушены;
- Новые сроки помогут работодателям эффективнее адаптироваться к рыночной ситуации;
- Работникам по-прежнему будет предоставляться время на адаптацию или отказ от изменений.
Что думают россияне
В интернете пользователи опасаются, что изменения ударят по обычным сотрудникам:
«Теперь не останется времени на поиск новой работы, и придется соглашаться на временные условия», — пишут в соцсетях.
«Это путь к молниеносным сокращениям. Захотели — изменили, человек не успел даже сориентироваться».
«На словах — гибкость, на деле — давление на работников».
Некоторые пользователи видят в инициативе лоббирование интересов крупных работодателей, а не заботу о сотрудниках.
В чем суть конфликта
С одной стороны — стремление сделать рынок труда более гибким. С другой — риск, что работники окажутся в уязвимом положении, особенно в регионах с ограниченными возможностями для трудоустройства.
Пока законопроект проходит этап рассмотрения, и окончательная редакция может измениться.
Эксперты советуют внимательно отслеживать новости о законе: от того, как он будет принят, может зависеть стабильность трудовых отношений для миллионов россиян, сообщает primpress.
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