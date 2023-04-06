Госдума ввела уголовную ответственность за незаконный сбор запрещенных грибов и растений

Некоторые российские грибники и любители собирать лекарственные травы могут попать за решетку на срок от 6 до 9 лет. Дело в том, что в ГД РФ ввели уголовную ответственность за сбор растений и грибов, включенных в Красную Книгу.

Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение, составит штраф до 1 миллиона рублей и тюремный срок от 6 до 9 лет.

Документ депутатами Госдумы принят в окончательном чтении.

Уточняется, что уголовную ответственно понесут те, кто будет собирать запрещенные грибы и растения умышленно. Если же человек собрал краснокнижный гриб случайно или по незнанию, уголовная ответственность на него распространяться не будет.

Ранее в РФ наказывали за незаконный сбор природных ресурсов только штрафными санкциями: до 5 тысяч с физлица или до 1 миллиона - с юрлица.

Какие же грибы теперь - подсудное дело?

Согласно открытым данным, в Красной Книге России числятся десятки видов грибов. В том числе вешенка, мухомор, белый гриб (боровик красно-жёлтый) и русский чёрный трюфель. Также под запретом трутовик, ежовик, шишкогриб, мокруха.