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Начнут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконный сбор запрещенных грибов и растений
Начнут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России

Фото: открытые источники

Некоторые российские грибники и любители собирать лекарственные травы могут попать за решетку на срок от 6 до 9 лет. Дело в том, что в ГД РФ ввели уголовную ответственность за сбор растений и грибов, включенных в Красную Книгу.

Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение, составит штраф до 1 миллиона рублей и тюремный срок от 6 до 9 лет.
Документ депутатами Госдумы принят в окончательном чтении.

Уточняется, что уголовную ответственно понесут те, кто будет собирать запрещенные грибы и растения умышленно. Если же человек собрал краснокнижный гриб случайно или по незнанию, уголовная ответственность на него распространяться не будет.

Ранее в РФ наказывали за незаконный сбор природных ресурсов только штрафными санкциями: до 5 тысяч с физлица или до 1 миллиона - с юрлица.
Какие же грибы теперь - подсудное дело?

Согласно открытым данным, в Красной Книге России числятся десятки видов грибов. В том числе вешенка, мухомор, белый гриб (боровик красно-жёлтый) и русский чёрный трюфель. Также под запретом трутовик, ежовик, шишкогриб, мокруха.

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