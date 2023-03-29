"Начнут подталкивать меня": Зеленский рассказал, что будет, если ВСУ потерпят окончательное поражение в Артемовске
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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press обрисовал возможное будущее, которое наступит, если ВСУ потерпят поражение в Артемовске. По его словам, украинцы и мировое сообщество начнут подталкивать его к тому, чего делать он совершенно не хочет.
"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский.
На переговоры и поиски компромиссов с Россией, по словам Зеленского, он идти на хочет. И проигрыш в битве за Артемовск, отмечает лидер Украины, станет "скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".