"Начнут подталкивать меня": Зеленский рассказал, что будет, если ВСУ потерпят окончательное поражение в Артемовске

Украинский президент Зеленский рассказал о вероятных последствиях поражения ВСУ в Артемовске

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press обрисовал возможное будущее, которое наступит, если ВСУ потерпят поражение в Артемовске. По его словам, украинцы и мировое сообщество начнут подталкивать его к тому, чего делать он совершенно не хочет.

"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский.

На переговоры и поиски компромиссов с Россией, по словам Зеленского, он идти на хочет. И проигрыш в битве за Артемовск, отмечает лидер Украины, станет "скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".

