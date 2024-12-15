Начнут поднимать МРОТ. Сколько теперь денег будут платить

С начала 2025 года жители Ярославской области столкнутся с значительным увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), благодаря решению, принятому региональным правительством. Это решение было закреплено в обновлённом соглашении между правительством области, Экономическим Советом и Объединением профсоюзов.

Детали увеличения МРОТ

По новому соглашению, минимальная заработная плата в бюджетной сфере достигнет 22,440 рублей, а сотрудники небюджетных организаций будут получать минимум 23,000 рублей в месяц. Важно отметить, что данные суммы будут облагаться налогом на доходы физических лиц в размере 13%.

Какие выплаты не входят в МРОТ

В мэрии уточнили, что минимальная зарплата не включает компенсации за совмещение должностей, сверхурочные, ночные смены или работу в праздничные дни. Это соглашение применимо ко всем работающим на территории области, за исключением тех, кто находится в штате организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Экономическая обстановка в регионе

Как отметил губернатор Михаил Евраев, к сентябрю 2024 года средняя зарплата в области составила 62,599 рублей. Увеличение МРОТ является частью национальной стратегии по повышению уровня жизни, где планируется общенациональная индексация минимальных заработных плат на 16.6% в 2025 году.

Воздействие на зарплатную политику компаний

МРОТ также используется компаниями как база для регулярной индексации зарплат, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Размер этой индексации определяется самими работодателями и может варьироваться в зависимости от экономического состояния предприятия.

Эти меры предполагают не только улучшение финансового положения работников, но и стимулирование экономической активности в регионе, способствуя улучшению социальной стабильности и поддержанию высокого уровня занятости, пишет 76.ru.