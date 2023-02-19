Новости России
· Регина Шигабетдинова

Начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать у водителей всего одну вещь по утрам

С 19 февраля инспекторы обязательно будут заглядывать в открытое окно
Начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать у водителей всего одну вещь по утрам

Фото: samaragovorit.ru

Водителям рассказали о новой проверке на дорогах, которая пройдет уже в ближайшие дни. Сотрудники ГИБДД будут искать у автомобилистов определенную вещь по утрам. И если ее найдут, водителя лишат прав минимум на полтора года, передаёт PRIMPRESS.

По словам специалистов, в новые рейды сотрудники госавтоинспекции в различных регионах выйдут уже утром в воскресенье. Представители ведомства будут выявлять самые разные нарушения правил, не оставляя без внимания ни одного. Однако акцент будет сделан на определенный тип водителей, у которых автоинспекторы будут искать вполне определенную вещь.

Отмечается, что экипажи ДПС будут сосредоточены на том, чтобы обнаружить автомобилистов, которые бурно отмечали вечер выходного дня, а это значит, что они употребляли алкоголь. Обычно поиск таких водителей осуществляют по вечерам и в ночное время, когда водители как раз садятся за руль почти сразу после возлияний. В таком случае выдают нарушителей невнятная речь, неадекватное поведение и другие признаки.

Однако во время утренних проверок автоинспекторы будут обращать внимание в первую очередь на то, какой запах присутствует в салоне автомобиля. Ведь ароматы, которые исходят от выпивавшего накануне человека, не спутать ни с чем. Как правило, в таком случае алкоголь тоже еще до конца не выводится из организма, а это значит, что тесты могут показать недопустимые значения.

В том случае, если запах в салоне будет обнаружен и у инспектора возникнет подозрение, водителю предложат пройти процедуру освидетельствования. А если автомобилист откажется, его уже гарантированно лишат прав на срок от полутора до двух лет, а также оштрафуют на 30 тысяч рублей. Так что водителям советуют не давать отказ на такое предложение со стороны ГИБДД.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Водительские права придется менять всем без исключения: гражданам РФ озвучено новое решение

Новости Казани

день назад

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль халатность чиновников Казани

дезодорация запахов

Новости России

5 часов назад

«Пакуют всех, кого увидят»: ГИБДД начала тотальные облавы на водителей

Полезное

3 дня назад

Цены на аренду жилья упали ниже некуда. Почему никто не торопится снимать квартиры?

пошив ортопедической обуви на заказ в москве в Москве

Новости России

день назад

"Красивая, около 35 лет": в ЛНР в бою ликвидировали украинскую женщину-снайпера

Новости России

день назад

"Будете в аду гореть и корчиться": украинские боевики пообещали выздороветь, вернуться в Авдеевку и отомстить российским военным

Новости Казани

день назад

В Татарстане с блогера требуют 300 тысяч рублей за крайне опасный сумасшедший трюк на горнолыжной базе

Новости Казани

день назад

В Казани активисты требуют отменить концерт оскандалившегося певца Филиппа Киркорова
Новости Казани
2 дня назад

Цена детской жизни: в Татарстане родители умершей в больнице 16-летней девушки взыскали с медиков 2,2 миллиона рублей

Цена детской жизни: в Татарстане родители умершей в больнице 16-летней девушки взыскали с медиков 2,2 миллиона рублей

Новости России

13 минут назад

Начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать у водителей всего одну вещь по утрам

Новости России

17 часов назад

Мужчина отрубил сожительнице пальцы из-за счетов за ЖКХ

Новости России

21 час назад

"Не надо нас путать!": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его "оркестр" никакого отношения к ВС РФ не имеет

Новости России

день назад

"У России есть козырь в рукаве": военный эксперт Коновалов заявил, что основные силы ВС РФ еще даже не введены в зону спецоперации
Татарстан опять несет потери: в боях под Артемовском погиб 36-летний доброволец Вазир Минекаев
Новости России
день назад

Татарстан опять несет потери: в боях под Артемовском погиб 36-летний доброволец Вазир Минекаев

Новости России

день назад

"Ожоги легких, рвота, отравление": ВСУ под Угледаром применили против российских военных боеприпас с отравляющим веществом

Новости России

день назад

Осужденный на 25 лет главарь банды Ковтун погиб в СВО на Украине

Новости России

день назад

Кто сказал, что танки не летают? Танк ВСУ после точного попадания спецназа РФ взлетел в воздух
"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля
Интересное
6 дней назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля