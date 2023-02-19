С 19 февраля инспекторы обязательно будут заглядывать в открытое окно

Водителям рассказали о новой проверке на дорогах, которая пройдет уже в ближайшие дни. Сотрудники ГИБДД будут искать у автомобилистов определенную вещь по утрам. И если ее найдут, водителя лишат прав минимум на полтора года, передаёт PRIMPRESS.

По словам специалистов, в новые рейды сотрудники госавтоинспекции в различных регионах выйдут уже утром в воскресенье. Представители ведомства будут выявлять самые разные нарушения правил, не оставляя без внимания ни одного. Однако акцент будет сделан на определенный тип водителей, у которых автоинспекторы будут искать вполне определенную вещь.

Отмечается, что экипажи ДПС будут сосредоточены на том, чтобы обнаружить автомобилистов, которые бурно отмечали вечер выходного дня, а это значит, что они употребляли алкоголь. Обычно поиск таких водителей осуществляют по вечерам и в ночное время, когда водители как раз садятся за руль почти сразу после возлияний. В таком случае выдают нарушителей невнятная речь, неадекватное поведение и другие признаки.

Однако во время утренних проверок автоинспекторы будут обращать внимание в первую очередь на то, какой запах присутствует в салоне автомобиля. Ведь ароматы, которые исходят от выпивавшего накануне человека, не спутать ни с чем. Как правило, в таком случае алкоголь тоже еще до конца не выводится из организма, а это значит, что тесты могут показать недопустимые значения.

В том случае, если запах в салоне будет обнаружен и у инспектора возникнет подозрение, водителю предложат пройти процедуру освидетельствования. А если автомобилист откажется, его уже гарантированно лишат прав на срок от полутора до двух лет, а также оштрафуют на 30 тысяч рублей. Так что водителям советуют не давать отказ на такое предложение со стороны ГИБДД.