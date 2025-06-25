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Начнут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 1 июля

ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей

elets-adm.ru

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Водителей начнут лишать прав за проблемы со здоровьем: как работает новый закон

С 2025 года в России вступает в силу закон, который позволяет ГАИ получать данные о состоянии здоровья водителей напрямую из медицинских учреждений. Это значит, что права можно будет временно изъять не только по итогам обязательной комиссии, но и после любого визита к врачу.

Что изменилось:

ГИБДД получит доступ к базе Минздрава, в которую поступают сведения из поликлиник и частных клиник.

Если у гражданина обнаружат заболевание, несовместимое с вождением, информация автоматически попадёт в систему МВД.

На восстановление здоровья и повторное подтверждение водителю даётся один месяц. Если за это время он не вылечится — права временно отнимут.

Какие болезни могут повлиять:

Алкоголизм, наркозависимость — традиционно включены в список.

Также в перечне: депрессии, тревожные и панические расстройства, фобии, биполярные расстройства.

Эксперты считают, что список нуждается в обновлении: он не менялся с 2014 года и охватывает слишком широкий круг состояний.

Почему это важно:

  • Ранее водительская медкомиссия проводилась раз в 10 лет. За это время у человека может развиться заболевание, влияющее на безопасность на дороге.
  • Новый закон позволяет оперативно выявлять риски и реагировать до того, как произойдёт авария.

Что делать водителям:

Следите за своим здоровьем — любые жалобы могут повлечь за собой проверку.

Если поставлен диагноз — пройдите полную медкомиссию в лицензированной клинике и предоставьте доказательства выздоровления, чтобы вернуть права, сообщает bfm.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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