Начнется уже через 6 дней: в Минобороны сделали важное заявление о призыве в армию

В России ожидают начала осеннего призыва на срочную службу в армии. Он должен стартовать 1 октября, пишут "Известия"

Для некоторых категорий призывников дата начала призыва будет смещена: например, участникам полевых работ в сельской местности приглашения в военкомат начнут рассылать после 15 октября, а жителям Крайнего Севера - с 1 ноября.

Призывная кампания будет длиться до 31 декабря. И пока не названы ключевые параметры призыва - число планируемых призывников, особенности призывной кампании, обычно эта информация озвучивается Минобороны в день начала призыва.

В этом году будут призывать мужчин 2005 - 1996 годов рождения, не имеющих оснований для отсрочки и годных по состоянию здоровья.