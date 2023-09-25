Новости России
· Служба новостей

Начнется уже через 6 дней: в Минобороны сделали важное заявление о призыве в армию

Начнется уже через 6 дней: в Минобороны сделали важное заявление о призыве в армию

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В России ожидают начала осеннего призыва на срочную службу в армии. Он должен стартовать 1 октября, пишут "Известия"
Для некоторых категорий призывников дата начала призыва будет смещена: например, участникам полевых работ в сельской местности приглашения в военкомат начнут рассылать после 15 октября, а жителям Крайнего Севера - с 1 ноября.

Призывная кампания будет длиться до 31 декабря. И пока не названы ключевые параметры призыва - число планируемых призывников, особенности призывной кампании, обычно эта информация озвучивается Минобороны в день начала призыва.
В этом году будут призывать мужчин 2005 - 1996 годов рождения, не имеющих оснований для отсрочки и годных по состоянию здоровья.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Татарстана

9 часов назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

дезинфекция от тараканов быстро в москве

Спортивные новости Казани

13 часов назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

обучение наращивание ногтей новосибирск в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

15 часов назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Новости Татарстана

13 часов назад

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии

Новости Казани

день назад

В Казани построят марину на 300 яхт
Лонгриды
13 часов назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Новости Татарстана

38 минут назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние

Новости Казани

час назад

802 водителя привлечены к ответственности: в Казани на Файзи сбили трехлетнего ребенка

Новости Татарстана

3 часа назад

Должны показывать на собственном примере: в РТ десятки предприятий приняли участие в «Кроссе корпораций»

Спортивные новости Казани

4 часа назад

Стадион как раз тоже носит такое название: нападающий «Ак Барса» предложил переименовать ФК «Рубин»
Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси
Новости Казани
28 минут назад

Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Важное в РТ

7 часов назад

Зарплатная карта: инструкция по применению

Новости Казани

7 часов назад

Выделят 740 миллионов: в Казани выполнят ремонт второй половины моста «Миллениум»

Важное в РТ

8 часов назад

В комплекте выгоднее: популярные модели Samsung, Infinix и Tecno по специальной цене только в билайне
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года