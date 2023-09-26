Начнется уже через 5 дней: в Минобороны сделали важное заявление о призыве в армию

Через пять дней, 1 октября, в России начнется традиционный осенний призыв в армию. Повестки начнут получать также с этой даты.

Однако в регионах могут несколько варьироваться сроки начала осенней призывной кампании.

Например, в некоторых регионах Крайнего Севера призыв начинают с 1 ноября, а в селах, где призывники задействованы и уборочной кампании, для них призыв начинается с 15 октября, когда все полевые работы будут окончены.

В Минобороны в ближайшие дни проведут брифинг, на котором ответят на все вопросы о призыве - сколько и куда планируется набрать призывников, каковы будут особенности призыва.

Пока известно только то, что в этом году осенью призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.