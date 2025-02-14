Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Начнётся сегодня и продлится целых 7 дней: опасная погода ожидается в более чем 10 регионах страны на этой неделе

предстоящие экстремальные погодные условия в Ро...

68.mchs.gov.ru

Подписаться на Дзен.канал

Россия сталкивается с одним из самых серьезных испытаний в виде надвигающихся экстремальных погодных условий.

Мощные ветра, снегопады и гололед, ожидаемые в более чем десяти регионах страны, вызывают обеспокоенность среди специалистов и населения.

Климатические изменения виновны?

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, подчеркивает, что наблюдаемое ухудшение погодных условий может быть связано с глобальными климатическими изменениями. Эти изменения приводят к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений по всему миру.

Исторический обзор

Вспоминая прошлые года, можно отметить, что подобные экстремальные условия не раз бывали причиной крупных чрезвычайных ситуаций, включая значительные материальные потери и даже человеческие жертвы.

Меры предосторожности и советы для жителей:

  • Ограничение передвижений: Жителям рекомендуется избегать ненужных поездок на автомобиле в период пика непогоды.
  • Подготовка к аварийным ситуациям: Важно иметь запас прочных пищевых продуктов, воды и медикаментов.
  • Защита жилища: Необходимо убедиться в надежности крепления всех элементов зданий, особенно в регионах, ожидающих самые сильные ветра.

Взгляд в будущее

По мнению экспертов, погодные условия должны стабилизироваться к концу месяца, однако это не уменьшает необходимости в активных действиях по подготовке и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на данный момент.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

Кому в Казани жить хорошо? Главные тенденции зарплат и экономики региона

Интересное в Казани

21 час назад

Инфантильные или перспективные? Опыт предпринимателя из Казани, который не боится нанимать зумеров

специалист по плесени как называется

Не у нас

день назад

В левом ухе у 11-летнего мальчика из Армавира начало расти дерево

Интересное в Казани

3 дня назад

«Сын отказывается лечить зубы и сбегает. Как быть?»: детский стоматолог из Казани объяснила, как «подружить» ребенка с врачом

ремонт кровли гаража в спб цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Жилинспекция требует отстранить главу казанской УК «Уютный дом»

Не у нас

день назад

Ученый Андрей Поздняков озвучил, что ведет к пандемии

Новости Татарстана

23 часа назад

Минкульт РТ порекомендовал не праздновать 14 февраля День святого Валентина

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на Теплично-Комбинатской построен новый складской комплекс

Новости Казани

день назад

После смерти 26-летнего казанца на стройке было заведено дело
Новости Казани
15 часов назад

Раис Татарстана утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

30 марта выпадает на воскресенье

Не у нас

57 минут назад

«Самокат» планирует начать доставлять продукты дронами

Интересное в Казани

день назад

Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: казанские эксперты рассказали, как справится с распространенными проблемами у младенцев

Не у нас

час назад

В московском хостеле "Гостиница Рбк сервис" отравились 50 иностранцев

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане число отравлений алкоголем выросло на 20%
Ключи от квартир в казанском ЖК «Нокса парк» не...
Новости Казани
час назад

Ключи от квартир в казанском ЖК «Нокса парк» не отдают месяцами

Новости Казани

3 часа назад

Бастрыкин услышал жалобы от казанских родителей на буллинг и поборы в лицее №149

Новости Казани

4 часа назад

Казанец сознался в совершенном в 1998 году убийстве Галины Старовойтовой

Не у нас

5 часов назад

Московские полицейские сорвали сделку по продаже 2-недельного ребенка
Ресторан Cheeseria на Баумана празднует 6 лет! ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Ресторан Cheeseria на Баумана празднует 6 лет! В Казань приедет звездный шеф Антон Исаков