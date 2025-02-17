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Начнётся сегодня и продлится 7 дней: опасная погода настигнет более чем 10 регионов страны на этой неделе

В ближайшую неделю Россия ожидает резкое ухудше...

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В ближайшую неделю Россия ожидает резкое ухудшение погодных условий. По информации Романа Вильфанда, руководителя Гидрометцентра России, значительные части страны столкнутся с мощными ветрами, снегопадами и гололедицей.

Ожидаемые погодные условия

Согласно последним прогнозам, в регионах на северо-западе России ожидается ветер с порывами до 26 м/с. Аналогичная ситуация предвидится и на Урале, а также в Поволжье, где скорость ветра может достичь 21 м/с. В Ненецком автономном округе и республике Коми прогнозируется сильный ветер и снегопады, достигающие скоростей ветра до 20 м/с, а в некоторых районах — до 26 м/с. В Пермском крае и Свердловской области также ожидаются значительные осадки и порывистый ветер.

Сложности в Сибири

В Сибири прогнозируются не менее тяжелые погодные условия. Томская область столкнется с гололедицей и снегопадами, а южные территории Красноярского края, Иркутская область, Алтайский край, Республика Алтай и Кемеровская область ожидают метели и сильные ветра до 25 м/с.

Экстремальные погодные условия на Чукотке

Чукотка настроена на встречу с особенно суровыми погодными условиями: прогнозируются порывы ветра до 35–40 м/с в ночь на среду, что сопровождается усилением снегопадов и снижением видимости.

Рекомендации для жителей

Жителям затронутых регионов советуют с особой осторожностью относиться к планированию поездок, следить за погодными обновлениями и соблюдать меры безопасности, особенно во время перемещений на автомобиле. Важно уделить внимание информации от местных властей и быть готовыми к возможным временным трудностям.

Заключение

Предстоящие погодные условия потребуют от россиян внимательности и предусмотрительности. Правильная подготовка и соблюдение рекомендаций помогут минимизировать риски и обеспечить безопасность в период экстремальных погодных явлений, пишет iz.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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