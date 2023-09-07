Начнется 8 сентября и будет 14 дней подряд: синоптики сказали, чего ждать

Российские синоптики предупреждают о нестандартной погоде, которая с 8 сентября посетит ряд регионов страны и останется примерно на две недели, сообщает PRIMPRESS.

Аномальная ситуация будет касаться нетипичной для сентября жары. Бабье лето раньше обычного придет в Петербург, с пятница будет до +23 градусов, а следующую неделю петербуржцы встретят с температурами до +25.

Продолжительность бабьего лета составит в среднем до 14 суток, что также нестандартно для начала осени. Однако уже с 22 сентября резко похолодает.

В Москву золотая осень придет чуть позде, после 11 сентября, зато воздух прогреется сразу до +26 градусов.