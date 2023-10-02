Начнется 3 октября и будет неделю подряд: синоптики сделали неожиданный прогноз

Российские синоптики заявили, что с 3 октября и на протяжении семи последующих суток в России будет довольно нетипичная для октября погода, пишет PRIMPRESS.

Как отмечает издание, в большинстве районов европейской части РФ, на Урале, в Сибири лето начнет отступать, давая возможность наконец-то осени вступить в свои полные права.

Наиболее яркие перемены погоды ждут Петербург, где погода будет контрастной.

Пойдут дожди.

Температураные перепады возможны почти везде - будет от +16 до +6 градусов. Местами задуют сильные осенние ветра силой до 15 метров в секунду.

Однако уже после 10 октября погода опять смилостивится - потеплеет до + 19 градусов.