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Начнется 3 октября и будет неделю подряд: синоптики сделали неожиданный прогноз

Начнется 3 октября и будет неделю подряд: синоптики сделали неожиданный прогноз

Фото: социальные сети

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Российские синоптики заявили, что с 3 октября и на протяжении семи последующих суток в России будет довольно нетипичная для октября погода, пишет PRIMPRESS.

Как отмечает издание, в большинстве районов европейской части РФ, на Урале, в Сибири лето начнет отступать, давая возможность наконец-то осени вступить в свои полные права.

Наиболее яркие перемены погоды ждут Петербург, где погода будет контрастной.
Пойдут дожди.

Температураные перепады возможны почти везде - будет от +16 до +6 градусов. Местами задуют сильные осенние ветра силой до 15 метров в секунду.

Однако уже после 10 октября погода опять смилостивится - потеплеет до + 19 градусов.

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