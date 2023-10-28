«Начнется 29 октября и будет неделю подряд»: синоптики дали ужасающий прогноз

Российские синоптики рассказали, чего ждать от погодс в 29 октября. По данным PRIMPRESS, как обычно Россию накроет погодный ужас и климатический кошмар.

Часть страны будет пребывать в состоянии аномального тепла, а часть - в состоянии не менее аномального холода. В Петербурге с 29 октября случится страшное:

"Установится температура, которая будет держаться на одинаковом уровне в течение всей следующей недели", - пишет издание, отмечая, что + 2 градуса будет каждый день до 4 ноября.

В Москве же может быть до +10, но при этом начнутся сильные дожди.