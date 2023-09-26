Начнется 27 сентября и будет 27 дней подряд: синоптики спрогнозировали природное явление

Российские синоптики рассказали о странном климатическом капризе природы, который начнется с 27 сентября. По данным PRIMPRESS, страшная аномалия будет длиться 27 суток.

В центральной России наступило почти что настоящее лето, что очень неожиданно для конца сентября. С 27 сентября Москва буде купаться в теплом воздухе и бить очередные климатические рекорды по жаре, будет до +24 градусов.

Почти три недели будет стоять тепло без осадков.

Вплоть до 23 октября, считают метеорологи, жителей центральных регионов России ждет настоящее бабье лето, растянувшееся на месяц.