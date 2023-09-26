Новости России
· Служба новостей

Начнется 27 сентября и будет 27 дней подряд: синоптики спрогнозировали природное явление

Начнется 27 сентября и будет 27 дней подряд: синоптики спрогнозировали природное явление

Фото: соцсети

Подписаться в Telegram

Российские синоптики рассказали о странном климатическом капризе природы, который начнется с 27 сентября. По данным PRIMPRESS, страшная аномалия будет длиться 27 суток.

В центральной России наступило почти что настоящее лето, что очень неожиданно для конца сентября. С 27 сентября Москва буде купаться в теплом воздухе и бить очередные климатические рекорды по жаре, будет до +24 градусов.

Почти три недели будет стоять тепло без осадков.

Вплоть до 23 октября, считают метеорологи, жителей центральных регионов России ждет настоящее бабье лето, растянувшееся на месяц.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Полезное

4 часа назад

Как не потерять накопления: эксперты рассказали что будет с ценой на квартиры с 2023 по 2025 год.

вызвать против тараканов

Спортивные новости Казани

день назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Новости Казани

6 часов назад

Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

курсы визажа в Ростове-на-Дону

Новости Казани

18 часов назад

Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Спортивные новости Казани

10 часов назад

Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Новости Татарстана

5 часов назад

Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Новости Татарстана

19 часов назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние
Лонгриды
день назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Важное в РТ

45 минут назад

Банк «Открытие»: две трети жителей ПФО никогда не были в Китае, но хотели бы туда съездить

Полезное

4 часа назад

Как не потерять накопления: эксперты рассказали что будет с ценой на квартиры с 2023 по 2025 год.

Важное в РТ

час назад

ВТБ: россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года

Спортивные новости Казани

3 часа назад

«После Билятдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру
Нанес вред на 690 миллионов: были названы главные загрязнители природы Татарстана
Новости Татарстана
25 минут назад

Нанес вред на 690 миллионов: были названы главные загрязнители природы Татарстана

Важное в РТ

4 часа назад

С 25 сентября клиенты Сбера открывают вклады по более высоким ставкам

Новости Татарстана

5 часов назад

Не защищено несколько сотен: в РТ рассказали о необходимости биологической защиты животноводческих предприятий

Новости Казани

5 часов назад

Готовы потратить 564,4 миллиона: в Казани приступают к закупке противогололедных материалов
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?