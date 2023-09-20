Начнется 21 сентября и продлится 21 день подряд. Синоптики дали неожиданный прогноз

Российские синоптики заявили, что погода в стране кардинально изменится уже с 21 сентября, и новые климатические капризы продлятся около трех недель, пишет PRIMPRESS.

В основном аномалии, несвойственные сентябрю и началу октября, затрогут центра РФ и южные регионы.

На юг с 21 сентября нагрянет аномальное тепло - на Кубани с четверга будет до +28 градусов, а к выходным и вовсе - до +30. Через три недели на Кубани резко похолодает сразу до + 15.

Почти по такому же климатическому сценарию будут развиваться события и в центральной части России. До самого октября будет царить теплое бабье лето.