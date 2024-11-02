Начнется 2 ноября и будет длиться 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на этот месяц

С приближением ноября метеорологи предсказывают существенное ухудшение погодных условий по всей России. Ведущие города страны, включая Москву, Казань и Санкт-Петербург, должны ожидать начало зимы с характерными явлениями: массовыми снегопадами, образованием гололеда и штормовыми ветрами. Штормовые предупреждения уже объявлены и ожидается, что они продлятся более недели.

Москва ожидает наступление холодов с переменчивой погодой: снег сменяется дождем, а температура воздуха будет колебаться от шести градусов тепла днем до слегка морозной погоды ночью. Ветер, достигающий скорости до 11 м/с, усилит ощущение холода и способствует образованию наледи.

В Казани прогнозируются сильные снегопады с дождями и порывистым ветром до 14 м/с. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от 3 градусов выше нуля до 3 градусов ниже, что приведет к увеличению снежного покрова и возможности гололеда, особенно ночью.

Санкт-Петербург также встретит первый месяц зимы с непростой погодой. Здесь ожидается до 10 мм осадков в сутки в виде мокрого снега и сильные ветра до 16 м/с, что создаст сложные условия для передвижения как пешеходов, так и транспорта.

Советы для граждан на период непогоды крайне важны: жителям рекомендуется уделить внимание своему гардеробу, выбирая теплую и водонепроницаемую одежду, а также обувь на толстой нескользящей подошве. Водителям необходимо заранее переобуть авто на зимнюю резину и следить за состоянием антифриза.

Такие серьезные погодные условия требуют внимательности и предварительной подготовки от всех жителей. Учитывайте погодные условия в своих планах и оставайтесь в курсе последних прогнозов, чтобы обеспечить свою безопасность в этот период.