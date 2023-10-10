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Начнется 11 октября и будет 11 дней подряд: синоптики дали неожиданный прогноз

Начнется 11 октября и будет 11 дней подряд: синоптики дали неожиданный прогноз

Фото: социальные сети

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Российские синоптики предупредили, что с 11 сентября россиян ждут большие климатические изменения, и период погодных неурядиц продлится полторы недели, пишет PRIMPRESS.

Почти вся Центральная Россия охвачена внезапным мощным похолоданием.

Но все изменится с 11 октября. Внезапно и вопреки ранее данным изданием прогнозам о затяжных лютых холодах в страну придет потепление.
В Москве воздух прогреется до +11 градусов, к выходным - до + 14 градусов.

Около 11 суток почти все регионы смогут "погреться". Кое-где завершатся и дожди, проглянет солнышко, станет теплее.

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