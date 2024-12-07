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"Начнется 10 декабря и будет 43 дня подряд". Синоптики опубликовали неожиданный прогноз

С 10 декабря жители России столкнутся с новым п...

kaz.nur.kz

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С 10 декабря жители России столкнутся с новым погодным феноменом: начнется период, который продлится 43 дня и принесет значительные климатические колебания в нескольких регионах страны. Это изменение будет особенно ощутимо в Северо-Западном регионе и центральной части России.

Новый этап погодных условий: снег и морозы на смену теплу

Специалисты сообщают, что, начиная с середины следующей недели, в Санкт-Петербурге, который до недавнего времени испытывал относительно теплую погоду с дождями, начнутся снегопады. Эти осадки будут чередоваться с дождями, и такая смена продлится до середины января. В этот период, несмотря на кратковременные потепления в декабре и начале января, большую часть времени будет доминировать холод.

Продолжительные осадки в преддверии нового года

В последние дни декабря и в начале января метеорологи предсказывают для Северной столицы необычно теплую погоду для этого времени года, с периодами дождей и снега с дождем. Такой мокрый период без перерыва на сухую погоду будет длиться более месяца.

Центральная Россия также ожидает изменений

Аналогичные погодные условия ожидаются и в центральной части России, где осадки в виде снега и дождя будут наблюдаться почти каждый день в течение всего декабря и января. Это является отходом от обычной зимней погоды, которая обычно характеризуется меньшим количеством осадков.

Как подготовиться к погодным вызовам

Жителям затронутых регионов следует принять меры предосторожности и следить за обновлениями погоды, чтобы адекватно реагировать на возможные неожиданные изменения. Рекомендуется подготовить теплую одежду, а также обеспечить надежную изоляцию жилья для сохранения тепла в холодные дни.

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