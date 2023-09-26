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Начнется 1 октября: Минобороны предупредило о повестках для мужчин определенного возраста

Начнется 1 октября: Минобороны предупредило о повестках для мужчин определенного возраста

Фото: открытые источники

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Осенний призыв в России начнется по традиции 1 октября. И повестки военкоматы начнут рассылать также с этого дня. Как напоминают "Известия", несколько позже стартует призыв на срочную службу в ВС РФ для сельчан, занятых в уборочной кампании - с 15 октября. Также чуть позже начнут призывать жителей Крайнего Севера - с 1 ноября.

Завершится традиционный осенний призыв в армию 31 декабря. Пока не называется число новобранцев, как правило, подобная информация озвучивается Минобороны на специальном брифинге, посвященном началу призыва, он ожидается в начале следующей недели.

Призывать в этот раз будут россиян 2005-1996 годов рождения, которые годны по состоянию здоровья. Мужчины в возрасте 18-27 лет не должны иметь отсрочки.

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