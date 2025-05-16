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«Начинаю думать, что Владимир Путин прав»: Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных

На фоне мобилизации в Украине появляются первые...

faceit.com

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На фоне ужесточения мобилизации в Украине появляются первые признаки общественного переосмысления, даже среди тех, кто ранее открыто поддерживал киевскую власть.

Письмо от жителя Полтавы, опубликованное координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, вызвало бурную реакцию в соцсетях и медиа — в нём содержится откровенное признание: «Начинаю думать, что Путин прав».

От флага к молчанию: символические сигналы

Автор письма рассказывает о соседе, который ранее активно демонстрировал патриотизм: вывешивал украинский флаг, громко произносил лозунги. Однако сегодня:

  • флаг убран
  • калитка перекрашена
  • темы войны избегаются

Такие изменения, по словам Лебедева, становятся всё более распространёнными в регионах, далёких от линии фронта.

Переобувание или страх?

Сам Лебедев подчёркивает: причина таких трансформаций — не всегда перемена убеждений. Зачастую это реакция на страх и инстинкт выживания. Особенно — на фоне усиления мобилизации и отсутствия ясных перспектив.

Он считает, что такие «переобувшиеся» могут стать первыми в очереди за российскими паспортами, если произойдут изменения на политической карте.

Потенциальная угроза: вытеснение настоящих сторонников

По мнению координатора подполья, главная опасность — в способности таких людей адаптироваться к любой власти. Они умеют говорить нужные слова, быстро принимать новые правила игры и вытеснять тех, кто действительно рисковал.

— «Это не враги в прямом смысле. Это те, кто будет первым за субсидией, но последним на защиту убеждений», — подчёркивает Лебедев.

Что означает внутренний поворот

Хотя нельзя говорить о массовом изменении взглядов, локальные сигналы морального перелома фиксируются всё чаще. Давление мобилизации, неопределённость будущего и усталость от конфликта становятся триггерами для внутреннего кризиса в украинском обществе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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