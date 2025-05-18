Владимир Зеленский, видимо, смог убедить даже самых предланных фанатов киевского режима.

Похоже, что началось, - пришло первое письмо из Полтавы. В нем говорится "Начинаю думать, что Путин прав", пишет источник.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал письмо жителя Полтавы, который поделился интересными наблюдениями за своими земляками. Похоже, что доходчивее всех объяснить украинцам преступность киевского режима смог, как ни странно, сам Владимир Зеленский. Точнее, насильственная мобилизация, которую экс-комик ввёл на всей оставшейся территории Украины.

В Полтаве на данный момент мы видим очень показательную ситуацию. Метсныйжить пишет:

Хотел поделиться своим наблюдением, как переобуваются "кастрюли". Живу в частном секторе Полтавы. Рядом жил один патриот - ворота цвета слёз и мочи, флаг за воротами такой же. Поначалу здоровался, орал про "Славу", я ему отвечал: "Слава Богу". Очень хотел он границ 91-го года, но самое главное - чтобы руками других, а не его. Сейчас он уже год сидит дома, выходит только до калитки,- пишет автор письма.

Он также отмечает, что на днях видел то, что ввело его в ступор. С его слов, он наблюдал картину, что он красит калитку в другой цвет и убрал флаг. Я решил поинтересоваться у него, что за дела. Спросил, а он ответил:

"Знаешь, глядя на то, что наше правительство творит, я уже начинают думать, что Путин прав и нас действительно освобождают".