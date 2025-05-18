Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Начинаю думать, что Путин прав": Началось. Зеленскому удалось переубедить даже самых преданных

Владимир Зеленский, видимо, смог убедить даже с...

ru.sputnik.kg

Подписаться на Дзен.канал

Владимир Зеленский, видимо, смог убедить даже самых предланных фанатов киевского режима.

Похоже, что началось, - пришло первое письмо из Полтавы. В нем говорится "Начинаю думать, что Путин прав", пишет источник.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал письмо жителя Полтавы, который поделился интересными наблюдениями за своими земляками. Похоже, что доходчивее всех объяснить украинцам преступность киевского режима смог, как ни странно, сам Владимир Зеленский. Точнее, насильственная мобилизация, которую экс-комик ввёл на всей оставшейся территории Украины.

В Полтаве на данный момент мы видим очень показательную ситуацию. Метсныйжить пишет:

Хотел поделиться своим наблюдением, как переобуваются "кастрюли". Живу в частном секторе Полтавы. Рядом жил один патриот - ворота цвета слёз и мочи, флаг за воротами такой же. Поначалу здоровался, орал про "Славу", я ему отвечал: "Слава Богу". Очень хотел он границ 91-го года, но самое главное - чтобы руками других, а не его. Сейчас он уже год сидит дома, выходит только до калитки,- пишет автор письма.

Он также отмечает, что на днях видел то, что ввело его в ступор. С его слов, он наблюдал картину, что он красит калитку в другой цвет и убрал флаг. Я решил поинтересоваться у него, что за дела. Спросил, а он ответил:
"Знаешь, глядя на то, что наше правительство творит, я уже начинают думать, что Путин прав и нас действительно освобождают".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Новости Казани

день назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

как бороться с клопами в домашних условиях

Новости Татарстана

9 часов назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Интересное в Казани

2 дня назад

Раньше лечили на глаз, теперь с точностью до микрона: врач из Казани рассказал о революции в стоматологии

установка кондиционера в квартире цена в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

8 часов назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Новости Казани

день назад

В Казани экстренно сел самолет из-за 72-летнего пассажира
Новости Казани
4 часа назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Олег Шапиро рассказал, почему здание Театра Кам...

Новости Казани

час назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП

Новости Казани

3 часа назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Новости Татарстана

4 часа назад

Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Не у нас

6 часов назад

Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего
В Казани цены на «вторичку» остаются стабильным...
Новости Казани
час назад

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

Не у нас

6 часов назад

Мы живем в симуляции? Учёный выдвинул новую теорию о реальности

Не у нас

6 часов назад

Ученые нашли уникальную генетическую структуру бразильцев

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане за день в двух пожарах погибли мужчина и женщина
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы