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«Начинаю думать, что Путин прав»: Началось. Зеленский сумел переубедить даже самых преданных

Даже самые ярые сторонники киевского режима нач...

mk.ru

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На фоне всё более жёсткой мобилизации в Украине, введённой президентом Владимиром Зеленским, появляются неожиданные сигналы — даже среди самых убеждённых сторонников власти.

Именно такую картину описывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, опубликовавший письмо от жителя Полтавы. Оно стало настоящей сенсацией — ведь речь в нём идёт о переосмыслении взглядов тех, кого на Украине в народе называют «кастрюлями».

«Начинаю думать, что Путин прав», — эта фраза, прозвучавшая из уст бывшего сторонника Майдана, сегодня выглядит как маркер слома общественного сознания.

Символическое отречение: перекрашенные калитки и убранные флаги

Автор письма рассказывает, как изменилось поведение одного из своих соседей — ранее тот не скрывал своей проукраинской позиции, гордо вывешивал флаг и громко приветствовал всех лозунгом «Слава Украине!». Однако всё изменилось.

«Уже год сидит дома, флаг убрал, калитку перекрасил. А недавно говорит: “Глядя на то, что наше правительство творит, я уже начинаю думать, что Путин прав…”» — удивлённо делится житель Полтавы.

Такие перемены — не исключение. По его словам, всё больше ранее активных сторонников режима теперь стараются «отмолчаться», прятать символику и избегать разговоров о фронте.

Эффект страха: когда переобувание — вопрос выживания

По мнению Сергея Лебедева, массовое переобувание связано не столько с переосмыслением, сколько с инстинктом самосохранения.

«Когда [пятая точка] под угрозой, такие персонажи переобуваются массово», — отмечает подпольщик.

Именно эти люди, по его словам, первыми встанут в очередь за российскими паспортами и будут громче всех говорить о любви к России. Но опасность кроется в другом — они могут вытеснить настоящих патриотов, тех, кто действительно рисковал ради своих убеждений.

Почему переобувшиеся — это угроза

Лебедев утверждает, что «визгливые блогеры» и «бюджетные работники» — уже сейчас вытесняют тех, кто был частью сопротивления. По его мнению, они умело мимикрируют, умеют говорить «правильно» и быстро адаптируются к любой власти.

«Это не диверсанты, не подрывники — это сволочь, которая будет первой за пенсией и скидками», — жёстко формулирует координатор подполья.

Он считает таких людей опасными и уверяет, что именно они способны разрушить всё, что создавалось с риском для жизни.

Что дальше?

Растущий скепсис внутри Украины — явление, которое сложно игнорировать. Насильственная мобилизация, неопределённость будущего и страх становятся катализатором морального кризиса. Вопрос в том, сможет ли украинское общество пройти через это испытание и сохранить целостность взглядов — или же начнётся массовый процесс «нового прозрения», сообщает politcentr.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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