На фоне продолжающихся событий на Украине появляются сигналы о переменах в общественных настроениях. По словам координатора подполья в Николаеве Сергея Лебедева, жители страны всё чаще выражают сомнения в действиях киевского руководства. Одним из таких сигналов стало письмо из Полтавы, опубликованное Лебедевым.

«Начинаю думать, что Путин прав»

Автор письма — житель частного сектора в Полтаве — делится наблюдением: даже те, кто ранее активно поддерживал власти, начали пересматривать свою позицию. Он рассказывает о соседе, который в прошлом был активным сторонником проукраинской повестки: украшал двор флагами, открыто высказывался в поддержку курса Киева. Однако сейчас его поведение изменилось — он убрал символику и перекрасил ворота.

«Он сказал, что, глядя на происходящее, особенно на принудительную мобилизацию, начинает сомневаться в правоте официального курса», — говорится в письме.

Мобилизация как поворотный момент

Слова соседа особенно удивили автора, поскольку ранее тот принимал участие в протестах, открыто поддерживал украинские власти. Теперь же, по его словам, страх за свою безопасность и недовольство действиями правительства стали причиной пересмотра взглядов.

Лебедев считает, что такие настроения не являются единичными. По его мнению, часть общества начинает менять позицию, руководствуясь личной безопасностью, и в будущем может активно поддерживать противоположный политический курс.

Опасения подполья

Сергей Лебедев отмечает, что подобные «переобувшиеся» граждане могут сыграть важную роль в будущем, и не всегда в положительном ключе. Он предупреждает, что такие люди, оказавшись в новой реальности, могут первыми занять позиции, которые ранее оспаривали, и, при этом, вытеснять тех, кто придерживался своих взглядов последовательно и рисковал многим.

«Они не враги и не диверсанты, но именно такие способны вытеснять тех, кто действительно действовал из убеждений. Это уже происходит среди чиновников и бюджетников», — считает он, пишет politcentr.ru.