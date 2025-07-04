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· 16+ · Екатерина Баранова

Начиная уже с 7 июля 2025, ГАИ поголовно оштрафует водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года вступают в силу новые правила для в...

54.мвд.рф

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С 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Водителям стоит быть внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены серьёзные штрафы, а также внедряется автоматическая проверка через камеры.

Новые штрафы

  • Отсутствие ОСАГО — штраф 800 рублей.

  • Непредъявление полиса при проверке (например, если не работает телефон) — штраф 500 рублей.

  • Просроченный полис — штраф 800 рублей.

  • Фальшивый полис — штраф и возможное лишение свободы до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года

  • Автоматическая проверка через камеры.
    Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО у водителей. В случае его отсутствия водителю будет отправлено уведомление через Госуслуги. В первый раз это будет предупреждение, но в дальнейшем штрафы будут начисляться автоматически.

  • Льгота для новых владельцев автомобилей.
    После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

Что происходит при ДТП без ОСАГО?

Если водителю не удастся оформить полис и он попадет в ДТП, все расходы на восстановление автомобиля и компенсацию ущерба ему придется покрывать собственными средствами.

Как избежать штрафов и проблем?

  • Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.

  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке.

  • Не рискуйте ездить без страховки. Отсутствие ОСАГО может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также обеспечит полную защиту вашего автомобиля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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