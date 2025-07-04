Начиная уже с 7 июля 2025, ГАИ поголовно оштрафует водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Водителям стоит быть внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены серьёзные штрафы, а также внедряется автоматическая проверка через камеры.

Новые штрафы

Отсутствие ОСАГО — штраф 800 рублей.

Непредъявление полиса при проверке (например, если не работает телефон) — штраф 500 рублей.

Просроченный полис — штраф 800 рублей.

Фальшивый полис — штраф и возможное лишение свободы до 6 месяцев.

Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года

Автоматическая проверка через камеры.

Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО у водителей. В случае его отсутствия водителю будет отправлено уведомление через Госуслуги. В первый раз это будет предупреждение, но в дальнейшем штрафы будут начисляться автоматически.

Льгота для новых владельцев автомобилей.

После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

Что происходит при ДТП без ОСАГО?

Если водителю не удастся оформить полис и он попадет в ДТП, все расходы на восстановление автомобиля и компенсацию ущерба ему придется покрывать собственными средствами.

Как избежать штрафов и проблем?

Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.

Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке.

Не рискуйте ездить без страховки. Отсутствие ОСАГО может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также обеспечит полную защиту вашего автомобиля.