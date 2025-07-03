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· 16+ · Екатерина Баранова

Начиная уже с 6 июля 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

Узнайте о новых штрафах, автоматической проверк...

54.мвд.рф

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С 2025 года в России вступают в силу обновления, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).

Эти изменения увеличат штрафы за отсутствие полиса или его просрочку, а также будут использоваться камеры для автоматической проверки наличия страховки. Водителям важно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятных последствий.

Новые штрафы

  • Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.

  • Непредъявление полиса при проверке (например, из-за разряженного телефона) — штраф 500 рублей.

  • Просроченный полис — штраф 800 рублей.

  • Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей (но не более одного штрафа в день).

Что изменится с 1 марта 2025 года?

  • Автоматическая проверка через камеры.
    Камеры будут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО. Если полис не найден, водителю будет направлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в дальнейшем ожидается автоматическое наложение штрафа.

  • Льгота для новых владельцев автомобилей.
    Владельцы новых автомобилей будут иметь 10 дней после покупки для оформления полиса ОСАГО.

ДТП без ОСАГО

Если водителю не удалось оформить полис и он попал в ДТП, все расходы на компенсацию ущерба придется покрывать за свой счет, поскольку расходы по восстановлению автомобиля и компенсации ущерба не будут покрываться страховкой.

Как избежать проблем?

  • Следите за сроком действия полиса и своевременно его продлевайте.

  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне для удобства при предъявлении полиса.

  • Не рискуйте ездить без страховки. Это может привести к значительным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов, нарушений и неприятных ситуаций, а также обеспечит защиту на дороге, соответствующую закону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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