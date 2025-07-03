Начиная уже с 6 июля 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года в России вступают в силу обновления, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).

Эти изменения увеличат штрафы за отсутствие полиса или его просрочку, а также будут использоваться камеры для автоматической проверки наличия страховки. Водителям важно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятных последствий.

Новые штрафы

Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.

Непредъявление полиса при проверке (например, из-за разряженного телефона) — штраф 500 рублей.

Просроченный полис — штраф 800 рублей.

Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей (но не более одного штрафа в день).

Что изменится с 1 марта 2025 года?

Автоматическая проверка через камеры.

Камеры будут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО. Если полис не найден, водителю будет направлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в дальнейшем ожидается автоматическое наложение штрафа.

Льгота для новых владельцев автомобилей.

Владельцы новых автомобилей будут иметь 10 дней после покупки для оформления полиса ОСАГО.

ДТП без ОСАГО

Если водителю не удалось оформить полис и он попал в ДТП, все расходы на компенсацию ущерба придется покрывать за свой счет, поскольку расходы по восстановлению автомобиля и компенсации ущерба не будут покрываться страховкой.

Как избежать проблем?

Следите за сроком действия полиса и своевременно его продлевайте.

Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне для удобства при предъявлении полиса.

Не рискуйте ездить без страховки. Это может привести к значительным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов, нарушений и неприятных ситуаций, а также обеспечит защиту на дороге, соответствующую закону.