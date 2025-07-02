Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Начиная уже с 5 июля 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года вступают в силу новые правила для в...

54.мвд.рф

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).

Водителям стоит быть особенно внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьёзные штрафы, а также автоматические уведомления о нарушениях.

Какие штрафы введены?

  • Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
  • Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.
  • Просроченный полис — штраф 800 рублей.
  • Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года:

  • Автоматическая проверка через камеры.

Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если полис отсутствует, водителю будет отправлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем нарушителю грозит автоматический штраф.

  • Льгота для новых владельцев.

После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней на оформление полиса ОСАГО.

  • ДТП без ОСАГО

Если водитель попал в ДТП без действующего полиса ОСАГО, все расходы на восстановление автомобиля или компенсацию ущерба лягут на владельца автомобиля, и ему придётся покрывать эти расходы собственными средствами.

Как избежать проблем?

  • Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.
  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке, особенно если у вас нет бумажного варианта.
  • Не рискуйте ездить без страховки. Отсутствие ОСАГО может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение новых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также обеспечит полную защиту автомобиля с точки зрения закона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

10 часов назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

чем вывести тараканов в домашних условиях

Новости Татарстана

9 часов назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

ремонт кофемашины тассимо в Москве

Не у нас

6 часов назад

Археолог Майкл Доннеллан обнаружил затопленную Атлантиду в Испании

Не у нас

9 часов назад

В Челябинске испытали прототип "парящего" поезда

Не у нас

6 часов назад

Ученые назвали микробы, которые изменяют поведение человека

Не у нас

58 минут назад

Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

Новости Татарстана

день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре
Новости Татарстана
9 часов назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Не у нас

59 минут назад

Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

Интересное в Казани

10 часов назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

Не у нас

4 часа назад

Учёные обнаружили геном проказы возрастом 4000 лет

Не у нас

4 часа назад

VK представила аудиорекламу, которая не может быть пропущена
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

4 часа назад

Туристам сообщили о десерте, который может воспламениться в самолете

Новости Татарстана

4 часа назад

Гидрометцентр РТ предупредил о плохих погодных условиях 3 июля

Новости Казани

4 часа назад

Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к Казанке
Интересное в Казани
5 дней назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025