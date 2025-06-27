Начиная уже с 29 июня 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и изменения, о которых нужно знать

С 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Водителям стоит быть особенно внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьёзные штрафы и автоматические уведомления.

Какие штрафы введены?

Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.

Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.

Просроченный полис — 800 рублей.

Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года:

Автоматическая проверка через камеры

Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если полис отсутствует, водителю будет отправлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем нарушителю грозит автоматический штраф.

Льгота для новых владельцев

После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней на оформление полиса ОСАГО.

ДТП без ОСАГО

В случае ДТП без действующего полиса ОСАГО все расходы лягут на владельца автомобиля, и ему придётся покрывать ущерб собственными средствами.

Как избежать проблем?

Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.

Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке, особенно если у вас нет бумажного варианта.

Не рискуйте ездить без страховки. Отсутствие ОСАГО может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение новых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также сделает ваш автомобиль полностью защищённым с точки зрения закона.