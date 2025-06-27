Начиная уже с 29 июня 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
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ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и изменения, о которых нужно знать
С 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Водителям стоит быть особенно внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьёзные штрафы и автоматические уведомления.
Какие штрафы введены?
- Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
- Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.
- Просроченный полис — 800 рублей.
- Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
- Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.
Новое с 1 марта 2025 года:
- Автоматическая проверка через камеры
Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если полис отсутствует, водителю будет отправлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем нарушителю грозит автоматический штраф.
- Льгота для новых владельцев
После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней на оформление полиса ОСАГО.
- ДТП без ОСАГО
В случае ДТП без действующего полиса ОСАГО все расходы лягут на владельца автомобиля, и ему придётся покрывать ущерб собственными средствами.
Как избежать проблем?
- Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.
- Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке, особенно если у вас нет бумажного варианта.
- Не рискуйте ездить без страховки. Отсутствие ОСАГО может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.
Соблюдение новых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также сделает ваш автомобиль полностью защищённым с точки зрения закона.
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