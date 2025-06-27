Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Начиная уже с 29 июня 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года в России вступают в силу новые прав...

54.мвд.рф

Подписаться на Дзен.канал

ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и изменения, о которых нужно знать

С 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Водителям стоит быть особенно внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьёзные штрафы и автоматические уведомления.

Какие штрафы введены?

  • Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
  • Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.
  • Просроченный полис — 800 рублей.
  • Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
  • Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года:

  • Автоматическая проверка через камеры

Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если полис отсутствует, водителю будет отправлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем нарушителю грозит автоматический штраф.

  • Льгота для новых владельцев

После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней на оформление полиса ОСАГО.

  • ДТП без ОСАГО

В случае ДТП без действующего полиса ОСАГО все расходы лягут на владельца автомобиля, и ему придётся покрывать ущерб собственными средствами.

Как избежать проблем?

  • Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.
  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке, особенно если у вас нет бумажного варианта.
  • Не рискуйте ездить без страховки. Отсутствие ОСАГО может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение новых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также сделает ваш автомобиль полностью защищённым с точки зрения закона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Интересное в Казани

8 часов назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане

как понять что тараканы пришли от соседей

Не у нас

день назад

Россияне в Абхазии жалуются на кражу трусов и неудобства

Интересное в Казани

2 дня назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

ремонт входной металлической двери спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

10 часов назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Не у нас

день назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Новости Казани

день назад

В Татарстане подготовились к угрозам БПЛА во время Дня молодежи

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, зачем православные отмечают праздник Ивана Купалы

Новости Казани

10 часов назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия
Лонгриды
5 часов назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

27 июня 2025 года в Татарстане вновь введён реж...

Не у нас

5 часов назад

Археологи обнаружили древнеримский волнорез у побережья Италии

Интересное в Казани

8 часов назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане полицейский спас подростка, едва не утонувшего в Каме

Не у нас

6 часов назад

В РПЦ считают грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы
В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водит...
Новости Татарстана
10 часов назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

Новости Казани

6 часов назад

В Казани восстановят жилой комплекс «Лазурные небеса» до 2026 года

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане модернизируют 19 светофоров за 122 млн рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане электрички перевезли более 3 млн пассажиров
50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанс...
Интересное в Казани
4 дня назад

50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанский предприниматель рассказал, как найти слабые места компании и перестать себе врать