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Начиная уже с 28 июня 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и измен...

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ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и изменения, о которых нужно знать

С 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев автомобилей, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Водителям стоит быть особенно внимательными, так как теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьёзные штрафы и автоматические уведомления.

Какие штрафы введены:

  • Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
  • Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.
  • Просроченный полис — 800 рублей.
  • Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
  • Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года:

  • Автоматическая проверка через камеры.

С помощью камер будет происходить автоматическая проверка наличия полиса ОСАГО. Если полис отсутствует, водителю придёт уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в дальнейшем нарушителю грозит автоматический штраф.

  • Льгота для новых владельцев.

После покупки автомобиля владельцам предоставляется 10 дней на оформление полиса ОСАГО.

  • ДТП без ОСАГО.

В случае ДТП без действующего полиса ОСАГО все расходы будут ложиться на владельца автомобиля.

Как избежать проблем:

  • Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.
  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне. Это поможет быстро предъявить полис при проверке, особенно если у вас нет бумажного варианта.
  • Не рискуйте ездить без страховки — отсутствие ОСАГО может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдение новых правил поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также сделает ваш автомобиль полностью защищённым с точки зрения закона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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