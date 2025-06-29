Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет строго штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
54.мвд.рф
В 2025 году в России вступают в силу новые правила, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Водителям нужно быть готовыми к новым штрафам и автоматическим уведомлениям о нарушениях, связанным с отсутствием полиса.
Какие штрафы ожидают водителей:
Без ОСАГО за рулем — штраф 800 рублей.
Отсутствие полиса при проверке — штраф 500 рублей.
Просроченный полис — 800 рублей.
Использование фальшивого полиса — штраф и возможность ареста до 6 месяцев.
Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.
Изменения с 1 марта 2025 года:
Автоматическая проверка ОСАГО через камеры.
Камеры автоматически будут проверять наличие полиса ОСАГО. Водители, у которых не будет полиса, получат уведомление через Госуслуги. Это пока будет предупреждением, но позже система начнёт штрафовать.
Льготы для новых владельцев.
После приобретения автомобиля владельцы будут иметь 10 дней для оформления ОСАГО.
ДТП без ОСАГО.
В случае ДТП без действующего полиса ОСАГО, все расходы будут ложиться на водителя.
Как избежать штрафов:
Следите за сроками действия полиса ОСАГО.
Храните цифровую копию полиса на мобильном устройстве для быстрого предъявления.
Не рискуйте ездить без страховки.
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