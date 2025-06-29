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Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет строго штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

В 2025 году в России вступают в силу новые прав...

54.мвд.рф

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В 2025 году в России вступают в силу новые правила, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Водителям нужно быть готовыми к новым штрафам и автоматическим уведомлениям о нарушениях, связанным с отсутствием полиса.

Какие штрафы ожидают водителей:

  • Без ОСАГО за рулем — штраф 800 рублей.

  • Отсутствие полиса при проверке — штраф 500 рублей.

  • Просроченный полис — 800 рублей.

  • Использование фальшивого полиса — штраф и возможность ареста до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Изменения с 1 марта 2025 года:

  • Автоматическая проверка ОСАГО через камеры.
    Камеры автоматически будут проверять наличие полиса ОСАГО. Водители, у которых не будет полиса, получат уведомление через Госуслуги. Это пока будет предупреждением, но позже система начнёт штрафовать.

  • Льготы для новых владельцев.
    После приобретения автомобиля владельцы будут иметь 10 дней для оформления ОСАГО.

  • ДТП без ОСАГО.
    В случае ДТП без действующего полиса ОСАГО, все расходы будут ложиться на водителя.

Как избежать штрафов:

  • Следите за сроками действия полиса ОСАГО.

  • Храните цифровую копию полиса на мобильном устройстве для быстрого предъявления.

  • Не рискуйте ездить без страховки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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