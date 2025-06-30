Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет систематически штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
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С 2025 года россияне столкнутся с новыми штрафами за отсутствие или просрочку полиса ОСАГО. В этом году вступают в силу изменения, которые позволяют ГИБДД автоматически проверять наличие полиса и предупреждать водителей через Госуслуги о нарушениях.
Какие штрафы предстоят водителям:
Штраф за управление без ОСАГО — 800 рублей.
За непредъявление полиса при проверке — 500 рублей.
Если полис просрочен — 800 рублей.
При использовании фальшивого полиса — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Что изменится с марта 2025 года:
Автоматическая проверка через камеры.
Камеры будут автоматически контролировать наличие полиса ОСАГО. Нарушителей будут уведомлять через Госуслуги, а в дальнейшем — штрафовать.
Льготы для новых владельцев автомобилей.
После покупки авто, владельцы получат 10 дней для оформления полиса ОСАГО.
ДТП без ОСАГО.
Если в случае ДТП у водителя не будет действующего полиса ОСАГО, все расходы лягут на него.
Как избежать проблем:
Регулярно проверяйте срок действия полиса.
Храните цифровую версию полиса на смартфоне для удобства.
Никогда не ездите без действующей страховки.
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