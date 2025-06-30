Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет систематически штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года россияне столкнутся с новыми штрафами за отсутствие или просрочку полиса ОСАГО. В этом году вступают в силу изменения, которые позволяют ГИБДД автоматически проверять наличие полиса и предупреждать водителей через Госуслуги о нарушениях.

Какие штрафы предстоят водителям:

Штраф за управление без ОСАГО — 800 рублей.

За непредъявление полиса при проверке — 500 рублей.

Если полис просрочен — 800 рублей.

При использовании фальшивого полиса — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Что изменится с марта 2025 года:

Автоматическая проверка через камеры.

Камеры будут автоматически контролировать наличие полиса ОСАГО. Нарушителей будут уведомлять через Госуслуги, а в дальнейшем — штрафовать.

Льготы для новых владельцев автомобилей.

После покупки авто, владельцы получат 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

ДТП без ОСАГО.

Если в случае ДТП у водителя не будет действующего полиса ОСАГО, все расходы лягут на него.

Как избежать проблем: