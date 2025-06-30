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Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет систематически штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года россияне столкнутся с новыми штрафа...

54.мвд.рф

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С 2025 года россияне столкнутся с новыми штрафами за отсутствие или просрочку полиса ОСАГО. В этом году вступают в силу изменения, которые позволяют ГИБДД автоматически проверять наличие полиса и предупреждать водителей через Госуслуги о нарушениях.

Какие штрафы предстоят водителям:

  • Штраф за управление без ОСАГО — 800 рублей.

  • За непредъявление полиса при проверке — 500 рублей.

  • Если полис просрочен — 800 рублей.

  • При использовании фальшивого полиса — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Что изменится с марта 2025 года:

  • Автоматическая проверка через камеры.
    Камеры будут автоматически контролировать наличие полиса ОСАГО. Нарушителей будут уведомлять через Госуслуги, а в дальнейшем — штрафовать.

  • Льготы для новых владельцев автомобилей.
    После покупки авто, владельцы получат 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

  • ДТП без ОСАГО.
    Если в случае ДТП у водителя не будет действующего полиса ОСАГО, все расходы лягут на него.

Как избежать проблем:

  • Регулярно проверяйте срок действия полиса.

  • Храните цифровую версию полиса на смартфоне для удобства.

  • Никогда не ездите без действующей страховки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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