Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк сделал счастливее всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил обновление своего мобильного приложения, которое точно оценят миллионы клиентов: теперь в «Сбербанк Онлайн» можно сохранять цифровые копии бонусных и скидочных карт.

Это нововведение избавляет от необходимости носить с собой стопки пластика — всё, что нужно, теперь доступно прямо в телефоне.

Как добавить карту в приложение?

Процесс простой и понятный:

Открываем приложение на смартфоне или планшете. Ищем раздел «Карты лояльности» в главном меню. Нажимаем «Добавить карту». Выбираем способ ввода — либо сканируем штрих-код с карты через камеру, либо вводим данные вручную. Готово — карта появляется в вашем списке и готова к использованию.

Чем полезна новая функция?

Порядок и удобство : все карты — в одном месте. Никаких лишних карточек в кошельке.

Экономия времени : на кассе достаточно показать штрих-код с экрана телефона.

Простой интерфейс : даже тем, кто не особенно дружит с технологиями, будет легко разобраться.

Надёжная защита : уровень безопасности такой же, как и у всех других функций приложения.

Никаких потерь: виртуальные карты не теряются и не ломаются.

Сбербанк делает ещё один шаг в сторону удобства — приложение становится не просто банковским сервисом, а настоящим помощником в повседневной жизни. Теперь управлять скидками и бонусами стало легче и быстрее, пишет progoroduhta.ru.