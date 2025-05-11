Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк сделал счастливее всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»
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Сбербанк представил обновление своего мобильного приложения, которое точно оценят миллионы клиентов: теперь в «Сбербанк Онлайн» можно сохранять цифровые копии бонусных и скидочных карт.
Это нововведение избавляет от необходимости носить с собой стопки пластика — всё, что нужно, теперь доступно прямо в телефоне.
Как добавить карту в приложение?
Процесс простой и понятный:
Открываем приложение на смартфоне или планшете.
Ищем раздел «Карты лояльности» в главном меню.
Нажимаем «Добавить карту».
Выбираем способ ввода — либо сканируем штрих-код с карты через камеру, либо вводим данные вручную.
Готово — карта появляется в вашем списке и готова к использованию.
Чем полезна новая функция?
Порядок и удобство: все карты — в одном месте. Никаких лишних карточек в кошельке.
Экономия времени: на кассе достаточно показать штрих-код с экрана телефона.
Простой интерфейс: даже тем, кто не особенно дружит с технологиями, будет легко разобраться.
Надёжная защита: уровень безопасности такой же, как и у всех других функций приложения.
Никаких потерь: виртуальные карты не теряются и не ломаются.
Сбербанк делает ещё один шаг в сторону удобства — приложение становится не просто банковским сервисом, а настоящим помощником в повседневной жизни. Теперь управлять скидками и бонусами стало легче и быстрее, пишет progoroduhta.ru.
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