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Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк сделал счастливее всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил обновление своего мобильног...

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Сбербанк представил обновление своего мобильного приложения, которое точно оценят миллионы клиентов: теперь в «Сбербанк Онлайн» можно сохранять цифровые копии бонусных и скидочных карт.

Это нововведение избавляет от необходимости носить с собой стопки пластика — всё, что нужно, теперь доступно прямо в телефоне.

Как добавить карту в приложение?

Процесс простой и понятный:

  1. Открываем приложение на смартфоне или планшете.

  2. Ищем раздел «Карты лояльности» в главном меню.

  3. Нажимаем «Добавить карту».

  4. Выбираем способ ввода — либо сканируем штрих-код с карты через камеру, либо вводим данные вручную.

  5. Готово — карта появляется в вашем списке и готова к использованию.

Чем полезна новая функция?

  • Порядок и удобство: все карты — в одном месте. Никаких лишних карточек в кошельке.

  • Экономия времени: на кассе достаточно показать штрих-код с экрана телефона.

  • Простой интерфейс: даже тем, кто не особенно дружит с технологиями, будет легко разобраться.

  • Надёжная защита: уровень безопасности такой же, как и у всех других функций приложения.

  • Никаких потерь: виртуальные карты не теряются и не ломаются.

Сбербанк делает ещё один шаг в сторону удобства — приложение становится не просто банковским сервисом, а настоящим помощником в повседневной жизни. Теперь управлять скидками и бонусами стало легче и быстрее, пишет progoroduhta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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