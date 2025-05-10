Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк осчастливил всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк представил полезное обновление в мобильном приложении — теперь пользователи могут хранить все свои карты лояльности в цифровом виде. Это нововведение избавляет от необходимости носить с собой множество пластиковых карточек, которые часто путаются и занимают место в кошельке.
Как добавить карту
Добавить карту в приложение очень просто. Вот как это сделать:
Откройте приложение: Запустите Сбербанк Онлайн на телефоне или планшете.
Перейдите в раздел «Карты лояльности»: Найдите нужный пункт в главном меню.
Нажмите «Добавить карту».
Отсканируйте или введите данные вручную: Можно использовать камеру или ввести номер и название магазина вручную.
Готово! Карта появится в списке и будет доступна в любое время.
Почему это удобно
Всё в одном месте: Все карты собраны в приложении — больше не нужно перебирать бумажник в поисках нужной.
Быстро на кассе: Открываете приложение, показываете штрих-код — и всё, карта отсканирована.
Простой интерфейс: Даже те, кто не очень дружит с технологиями, легко разберутся.
Надёжная защита: Как и все функции Сбербанк Онлайн, карты лояльности защищены от несанкционированного доступа.
Никаких потерь: Цифровая копия не порвётся и не потеряется.
Шаг в сторону комфорта
Добавление карт лояльности — не просто очередное обновление. Это пример того, как мобильное приложение становится не только помощником в финансовых делах, но и делает повседневную жизнь проще. Сбербанк продолжает развиваться и внедрять удобные решения для своих клиентов, пишет progoroduhta.ru.
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