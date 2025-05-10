Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк осчастливил всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил полезное обновление в мобил...

Подписаться на Дзен.канал

Сбербанк представил полезное обновление в мобильном приложении — теперь пользователи могут хранить все свои карты лояльности в цифровом виде. Это нововведение избавляет от необходимости носить с собой множество пластиковых карточек, которые часто путаются и занимают место в кошельке.

Как добавить карту

Добавить карту в приложение очень просто. Вот как это сделать:

  1. Откройте приложение: Запустите Сбербанк Онлайн на телефоне или планшете.

  2. Перейдите в раздел «Карты лояльности»: Найдите нужный пункт в главном меню.

  3. Нажмите «Добавить карту».

  4. Отсканируйте или введите данные вручную: Можно использовать камеру или ввести номер и название магазина вручную.

  5. Готово! Карта появится в списке и будет доступна в любое время.

Почему это удобно

  • Всё в одном месте: Все карты собраны в приложении — больше не нужно перебирать бумажник в поисках нужной.

  • Быстро на кассе: Открываете приложение, показываете штрих-код — и всё, карта отсканирована.

  • Простой интерфейс: Даже те, кто не очень дружит с технологиями, легко разберутся.

  • Надёжная защита: Как и все функции Сбербанк Онлайн, карты лояльности защищены от несанкционированного доступа.

  • Никаких потерь: Цифровая копия не порвётся и не потеряется.

Шаг в сторону комфорта

Добавление карт лояльности — не просто очередное обновление. Это пример того, как мобильное приложение становится не только помощником в финансовых делах, но и делает повседневную жизнь проще. Сбербанк продолжает развиваться и внедрять удобные решения для своих клиентов, пишет progoroduhta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Не у нас

день назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

москва компании по обработке помещений от плесени

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль медиаискусства НУР анонсировал масштабное шоу-открытие при поддержке генерального партнера Дзена

покрасить машину целиком цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Не у нас

день назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Не у нас

день назад

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает
Новости Казани
23 часа назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Не у нас

4 минуты назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Новости Казани

час назад

Казанские подростки избили сверстника, их ищет полиция

Новости Казани

2 часа назад

В Казани с 16 мая пройдет форум мусульманского духовенства

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Легковушка перевернулась после лобового столкно...
Новости Казани
29 минут назад

Легковушка перевернулась после лобового столкновения под Казанью

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Новости Казани

4 часа назад

Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью

Не у нас

6 часов назад

Соцсети: появилось видео драки в казанском мкр-не Азино
Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это с...
Новости Казани
4 часа назад

Казанец поджег свой мотоцикл и остался на это смотреть