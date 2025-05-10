Начиная с сегодняшнего дня: Сбербанк осчастливил всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил полезное обновление в мобильном приложении — теперь пользователи могут хранить все свои карты лояльности в цифровом виде. Это нововведение избавляет от необходимости носить с собой множество пластиковых карточек, которые часто путаются и занимают место в кошельке.

Как добавить карту

Добавить карту в приложение очень просто. Вот как это сделать:

Откройте приложение: Запустите Сбербанк Онлайн на телефоне или планшете. Перейдите в раздел «Карты лояльности»: Найдите нужный пункт в главном меню. Нажмите «Добавить карту». Отсканируйте или введите данные вручную: Можно использовать камеру или ввести номер и название магазина вручную. Готово! Карта появится в списке и будет доступна в любое время.

Почему это удобно

Всё в одном месте : Все карты собраны в приложении — больше не нужно перебирать бумажник в поисках нужной.

Быстро на кассе : Открываете приложение, показываете штрих-код — и всё, карта отсканирована.

Простой интерфейс : Даже те, кто не очень дружит с технологиями, легко разберутся.

Надёжная защита : Как и все функции Сбербанк Онлайн, карты лояльности защищены от несанкционированного доступа.

Никаких потерь: Цифровая копия не порвётся и не потеряется.

Шаг в сторону комфорта

Добавление карт лояльности — не просто очередное обновление. Это пример того, как мобильное приложение становится не только помощником в финансовых делах, но и делает повседневную жизнь проще. Сбербанк продолжает развиваться и внедрять удобные решения для своих клиентов, пишет progoroduhta.ru.