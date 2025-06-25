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Начиная с 28 июня 2025 ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО увеличив...

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ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и изменения, о которых нужно знать

С 2025 года в России усиливаются меры контроля за наличием полиса ОСАГО. Водителям стоит быть особенно внимательными: за отсутствие или просрочку страховки теперь грозят более серьёзные штрафы и автоматические уведомления.

Какие штрафы введены:

  • Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
  • Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.
  • Просроченный полис — также 800 рублей.
  • Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
  • Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Новое с 1 марта 2025 года:

  • Вводится автоматическая проверка через камеры.
  • При выявлении отсутствия ОСАГО уведомление придёт через Госуслуги.
  • На первом этапе — только предупреждение, в дальнейшем — автоматический штраф.

Льгота для новых владельцев:

  • После покупки автомобиля даётся 10 дней на оформление полиса.
  • В случае ДТП без ОСАГО — все расходы ложатся на владельца.

Как избежать проблем:

  • Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.
  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне.
  • Не рискуйте ездить без страховки — это может привести к серьёзным последствиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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