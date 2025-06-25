Начиная с 28 июня 2025 ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
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ОСАГО в 2025 году: новые штрафы, камеры и изменения, о которых нужно знать
С 2025 года в России усиливаются меры контроля за наличием полиса ОСАГО. Водителям стоит быть особенно внимательными: за отсутствие или просрочку страховки теперь грозят более серьёзные штрафы и автоматические уведомления.
Какие штрафы введены:
- Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
- Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — 500 рублей.
- Просроченный полис — также 800 рублей.
- Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
- Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.
Новое с 1 марта 2025 года:
- Вводится автоматическая проверка через камеры.
- При выявлении отсутствия ОСАГО уведомление придёт через Госуслуги.
- На первом этапе — только предупреждение, в дальнейшем — автоматический штраф.
Льгота для новых владельцев:
- После покупки автомобиля даётся 10 дней на оформление полиса.
- В случае ДТП без ОСАГО — все расходы ложатся на владельца.
Как избежать проблем:
- Проверяйте срок действия полиса и оформляйте его вовремя.
- Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне.
- Не рискуйте ездить без страховки — это может привести к серьёзным последствиям.
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