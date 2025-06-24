Начиная с 27 июня 2025 ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

Штрафы и нововведения за отсутствие полиса ОСАГО в 2025 году: что нужно знать водителям

С 2025 года вводятся более строгие штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Важно быть осведомленным о нововведениях, чтобы избежать крупных штрафов и финансовых потерь. Узнайте, какие изменения вступят в силу и как избежать штрафов.

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

С 2025 года штрафы за отсутствие полиса ОСАГО увеличиваются, а также вводятся новые меры контроля. Вот основные штрафы:

Штраф за управление без полиса ОСАГО: 800 рублей.

Штраф за отсутствие полиса при проверке: если вы не можете предъявить полис (например, из-за разрядившегося телефона), штраф снизится до 500 рублей.

Штраф за просроченный полис ОСАГО: 800 рублей.

Штраф за поддельный полис: использование фальшивого полиса может привести к штрафу и административному аресту на срок до шести месяцев.

Повторные нарушения и нововведения с 2025 года

С 2025 года штрафы за повторные нарушения будут значительно выше — от 3000 до 5000 рублей. Однако, если вы будете остановлены несколько раз за одно нарушение в течение дня, штраф будет выписан только один раз. Для следующих остановок сотрудники ГИБДД будут ограничиваться предупреждениями.

Автоматический контроль с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года будет внедрена автоматическая система контроля наличия полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения. Камеры будут фиксировать автомобили без полиса и владельцам таких автомобилей будут отправляться уведомления через портал Госуслуг. На первом этапе будут отправляться только предупреждения, но в будущем штрафы могут быть выписаны автоматически.

Льготный период для новых владельцев автомобилей

Новые владельцы автомобилей будут иметь льготный период в 10 дней с момента покупки машины для оформления полиса ОСАГО. Однако если случится ДТП, все расходы на возмещение ущерба лягут на владельца.

Рекомендации по предотвращению штрафов

Чтобы избежать штрафов и финансовых потерь: