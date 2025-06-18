Начиная с 20 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года в России ужесточаются штрафы за отсутствие полиса ОСАГО.

Теперь нарушителям грозят более серьёзные наказания, а система проверки будет автоматизирована с использованием камер.

Текущие штрафы

Отсутствие полиса ОСАГО — 800 рублей.

Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.

Просроченный полис — 800 рублей.

Водитель не вписан в полис — 500 рублей.

Поддельный полис — уголовное дело и арест до 6 месяцев.

Что нового с 2025 года

Штраф за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.

Нарушение фиксируется только один раз в сутки — при повторных остановках будет выдано предупреждение.

С 1 марта 2025 года вступает в силу система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока это тестовый режим с уведомлениями, но в будущем возможны реальные штрафы.

Особые условия

После покупки автомобиля владельцы будут иметь 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но все расходы при ДТП будут ложиться на владельца.

Как не получить штраф

Следите за сроками действия вашего полиса ОСАГО.

Храните электронную копию полиса в телефоне.

Если управляете чужим автомобилем, убедитесь, что вы вписаны в полис.

Подготовьтесь к новым правилам и соблюдайте законодательство, чтобы избежать дополнительных расходов и неприятных ситуаций на дороге.