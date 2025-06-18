Начиная с 20 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
kasheloff.ru
С 2025 года в России ужесточаются штрафы за отсутствие полиса ОСАГО.
Теперь нарушителям грозят более серьёзные наказания, а система проверки будет автоматизирована с использованием камер.
Текущие штрафы
- Отсутствие полиса ОСАГО — 800 рублей.
- Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.
- Просроченный полис — 800 рублей.
- Водитель не вписан в полис — 500 рублей.
- Поддельный полис — уголовное дело и арест до 6 месяцев.
Что нового с 2025 года
- Штраф за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.
- Нарушение фиксируется только один раз в сутки — при повторных остановках будет выдано предупреждение.
С 1 марта 2025 года вступает в силу система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока это тестовый режим с уведомлениями, но в будущем возможны реальные штрафы.
Особые условия
После покупки автомобиля владельцы будут иметь 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но все расходы при ДТП будут ложиться на владельца.
Как не получить штраф
- Следите за сроками действия вашего полиса ОСАГО.
- Храните электронную копию полиса в телефоне.
- Если управляете чужим автомобилем, убедитесь, что вы вписаны в полис.
Подготовьтесь к новым правилам и соблюдайте законодательство, чтобы избежать дополнительных расходов и неприятных ситуаций на дороге.
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