Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Начиная с 20 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО будут уж...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года в России ужесточаются штрафы за отсутствие полиса ОСАГО.

Теперь нарушителям грозят более серьёзные наказания, а система проверки будет автоматизирована с использованием камер.

Текущие штрафы

  • Отсутствие полиса ОСАГО — 800 рублей.
  • Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.
  • Просроченный полис — 800 рублей.
  • Водитель не вписан в полис — 500 рублей.
  • Поддельный полис — уголовное дело и арест до 6 месяцев.

Что нового с 2025 года

  • Штраф за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.
  • Нарушение фиксируется только один раз в сутки — при повторных остановках будет выдано предупреждение.

С 1 марта 2025 года вступает в силу система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока это тестовый режим с уведомлениями, но в будущем возможны реальные штрафы.

Особые условия

После покупки автомобиля владельцы будут иметь 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но все расходы при ДТП будут ложиться на владельца.

Как не получить штраф

  • Следите за сроками действия вашего полиса ОСАГО.
  • Храните электронную копию полиса в телефоне.
  • Если управляете чужим автомобилем, убедитесь, что вы вписаны в полис.

Подготовьтесь к новым правилам и соблюдайте законодательство, чтобы избежать дополнительных расходов и неприятных ситуаций на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

дезинсекция холодным туманом от тараканов

Не у нас

7 часов назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

утепление оконных откосов в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

10 часов назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Не у нас

11 часов назад

Трамп дал Ирану два дня на завершение конфликта, угрожая силовым вмешательством

Не у нас

10 часов назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Казани

11 часов назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Новости Татарстана
2 дня назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

5 часов назад

Цифровизация ждет регионы с этнотуризмом

Не у нас

5 часов назад

Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных

Новости Татарстана

6 часов назад

Минспорт Татарстана готов поддержать создание школы Валиевой

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане количество природных пожаров выросло на 19%
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
2 дня назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанцев предупредили о возвращении холодной погоды и дождей
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю