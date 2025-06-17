Начиная с 19 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

Штрафы за отсутствие ОСАГО ужесточаются: что изменится с 2025 года

Текущие штрафы:

Отсутствие полиса ОСАГО — 800 рублей.

Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.

Просроченный полис — 800 рублей.

Водитель не вписан в полис — 500 рублей.

Поддельный полис — уголовное дело и арест до 6 месяцев.

Что нового с 2025 года:

Штраф за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.

Нарушение фиксируется только один раз в сутки — при повторных остановках будет выдано предупреждение.

С 1 марта 2025 года вступает в силу система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока что это тестовый режим с уведомлениями, но в будущем возможны реальные штрафы.

Особые условия:

После покупки автомобиля у владельцев будет 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но все расходы при ДТП лягут на владельца.

Как не получить штраф:

Следите за сроками действия вашего ОСАГО.

Храните электронную копию полиса в телефоне.

Если управляете чужим автомобилем, убедитесь, что вы вписаны в полис.

Подготовьтесь к новым правилам и соблюдайте законодательство, чтобы избежать дополнительных расходов и неприятных ситуаций на дороге.