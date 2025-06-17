Начиная с 19 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
bash.bashinform.ru
Штрафы за отсутствие ОСАГО ужесточаются: что изменится с 2025 года
Текущие штрафы:
- Отсутствие полиса ОСАГО — 800 рублей.
- Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.
- Просроченный полис — 800 рублей.
- Водитель не вписан в полис — 500 рублей.
- Поддельный полис — уголовное дело и арест до 6 месяцев.
Что нового с 2025 года:
- Штраф за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.
- Нарушение фиксируется только один раз в сутки — при повторных остановках будет выдано предупреждение.
С 1 марта 2025 года вступает в силу система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока что это тестовый режим с уведомлениями, но в будущем возможны реальные штрафы.
Особые условия:
После покупки автомобиля у владельцев будет 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но все расходы при ДТП лягут на владельца.
Как не получить штраф:
- Следите за сроками действия вашего ОСАГО.
- Храните электронную копию полиса в телефоне.
- Если управляете чужим автомобилем, убедитесь, что вы вписаны в полис.
Подготовьтесь к новым правилам и соблюдайте законодательство, чтобы избежать дополнительных расходов и неприятных ситуаций на дороге.
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