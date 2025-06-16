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Начиная с 18 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года штрафы за езду без ОСАГО вырастут д...

drive2.ru

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Штрафы за отсутствие ОСАГО ужесточаются: что изменится с 2025 года

ОСАГО — обязательный полис для каждого водителя, обеспечивающий страховую защиту в случае ДТП. С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся штрафов и контроля за наличием страховки. Разбираем, что важно знать автолюбителям.

Текущие штрафы:

  • Отсутствие полиса — 800 рублей.
  • Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.
  • Просроченный полис = отсутствие — также 800 рублей.
  • Водитель не вписан в полис — 500 рублей.
  • Поддельный полис — уголовное дело и возможный арест до 6 месяцев.

Что нового в 2025 году

  • За повторное нарушение — штраф от 3000 до 5000 рублей.
  • Нарушение фиксируется один раз в сутки, при повторных остановках — предупреждение.

С 1 марта 2025 года запускается система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока что — тестовый режим и только уведомления, но в будущем — реальные штрафы.

Особые условия

После покупки авто — 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но в случае аварии все расходы лягут на владельца.

Как не получить штраф

  • Следите за сроками действия ОСАГО.
  • Храните электронную копию полиса в телефоне.
  • Проверяйте, вписаны ли вы в полис, если управляете чужим авто, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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