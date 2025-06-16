Начиная с 18 июня ГАИ будет поголовно штрафовать каждого водителя на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
drive2.ru
Штрафы за отсутствие ОСАГО ужесточаются: что изменится с 2025 года
ОСАГО — обязательный полис для каждого водителя, обеспечивающий страховую защиту в случае ДТП. С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся штрафов и контроля за наличием страховки. Разбираем, что важно знать автолюбителям.
Текущие штрафы:
- Отсутствие полиса — 800 рублей.
- Не предъявлен электронный полис — 500 рублей.
- Просроченный полис = отсутствие — также 800 рублей.
- Водитель не вписан в полис — 500 рублей.
- Поддельный полис — уголовное дело и возможный арест до 6 месяцев.
Что нового в 2025 году
- За повторное нарушение — штраф от 3000 до 5000 рублей.
- Нарушение фиксируется один раз в сутки, при повторных остановках — предупреждение.
С 1 марта 2025 года запускается система автоматической проверки ОСАГО через камеры. Пока что — тестовый режим и только уведомления, но в будущем — реальные штрафы.
Особые условия
После покупки авто — 10 дней на оформление полиса. В этот период можно ездить без ОСАГО, но в случае аварии все расходы лягут на владельца.
Как не получить штраф
- Следите за сроками действия ОСАГО.
- Храните электронную копию полиса в телефоне.
- Проверяйте, вписаны ли вы в полис, если управляете чужим авто, сообщает progorodsamara.
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