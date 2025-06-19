«Началась третья мировая война»: в России призывают срочно провести мобилизацию в количестве 1 миллиона человек

Командир «Ахмата» предложил мобилизацию для укрепления обороноспособности страны на фоне угрозы «Третьей мировой войны»

Замглавы Главного военно-политического управления МО РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов призвал к проведению новой мобилизации в России с целью подготовки 500 тысяч до миллиона человек для укрепления обороноспособности страны. Это заявление было сделано на фоне угрозы, которую он связывает с началом «Третьей мировой войны». Алаудинов отметил, что мобилизация таких масштабов поможет предотвратить попытки внешних сил «проверить» Россию на прочность.

Что сказал Алаудинов?

В своем Telegram-канале Алаудинов утверждал, что Третья мировая война уже началась, несмотря на то, что многие это пока не осознают. Он добавил, что эта война приобрела новые масштабы, и, чтобы противостоять этим вызовам, необходимо заранее подготовить минимум 500 тысяч человек, а лучше — миллион. «Мобилизация необходима, мы должны быть готовы», — подчеркнул командир. Он также привел в пример ситуацию с Ираном, где внешние угрозы и военные действия со стороны Израиля стали поводом для его предложений.

Реакция власти

В ответ на слова Алаудинова депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин отметил, что на данный момент оперативная обстановка не требует мобилизации. По его мнению, высказывания генерала носят эмоциональный характер, а не отражают реальную угрозу. Заварзин отметил, что мир должен внимательно следить за ситуацией вокруг Ирана, но пока необходимости в мобилизации в России нет. Он добавил, что действия Алаудинова должны быть рассмотрены в контексте эмоциональной реакции, а не как официальное требование.

Конфликт с Ираном

В свою очередь, ситуация вокруг Ирана продолжает развиваться. Ночью 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», нанеся массированный удар по ядерным и военным объектам Ирана, включая Тегеран. ЦАХАЛ заявил, что это был упреждающий удар в ответ на угрозы Ирана. В результате атаки были уничтожены высокопоставленные командиры и ядерные учёные, а также повреждены объекты инфраструктуры. Израиль заявил о готовности продолжать удары, в том числе по ракетным складами Ирана.

Ситуация в Иране также обострилась: в стране начались протесты, требующие жёсткого ответа на израильскую атаку. Власти Ирана объявили чрезвычайное положение и запросили срочное заседание ООН, а МИД России осудил действия Израиля и призвал граждан не посещать Иран и Израиль.

Таким образом, заявление Алаудинова о необходимости мобилизации в России вызывает разные реакции. Пока что официальные лица не поддержали его призыв, считая ситуацию в стране не требующей таких мер. Однако на фоне обострения международной обстановки и возможных дальнейших военных действий вокруг Ирана, вопросы укрепления обороноспособности страны становятся всё более актуальными.