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«Началась третья мировая война»: в России призывают срочно провести мобилизацию порядка 1 миллиона человек

Апти Алаудинов предложил мобилизовать до 1 милл...

grozny-inform.ru

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Заместитель главы Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов предложил мобилизовать до 1 миллиона россиян в связи с угрозой Третьей мировой войны.

По его словам, страна должна усилить свою обороноспособность, учитывая обострение международной ситуации, особенно на фоне конфликта с Ираном.

В своем Telegram-канале Алаудинов отметил, что для предотвращения возможных внешних угроз, России нужно подготовить как минимум 500 тысяч, но лучше миллион человек. Он считает, что «Третья мировая война уже началась», и подчеркнул необходимость укрепления армии в свете последних событий, связанных с Ираном. По его мнению, только таким образом можно избежать повторения ситуации, аналогичной текущим событиям в Иране, после ударов Израиля.

Высказывания Алаудинова вызвали резкую реакцию депутатов Госдумы. Виктор Заварзин, член комитета по обороне, заявил, что мобилизация на данном этапе не требуется. По его мнению, высказывания Алаудинова являются эмоциональными и не отражают реальную оперативную ситуацию. Заварзин также подчеркнул важность международного реагирования на события в Иране и предложил более внимательно следить за ситуацией в регионе.

Напоминаем, что 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой нанёс удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате операции были уничтожены ключевые объекты, включая командиров и учёных, работающих над ядерной программой. В ответ Иран объявил чрезвычайное положение и запросил срочное заседание ООН.

МИД России осудил действия Израиля, призвав россиян воздержаться от посещений Ирана и Израиля.

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