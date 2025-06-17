«Началась Третья мировая война»: в России призывают срочно провести мобилизацию 1 миллиона человек

Апти Алаудинов предложил мобилизовать до 1 млн россиян для укрепления обороны на фоне угрозы Третьей мировой войны

Заместитель главы Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов предложил призвать в армию от 500 тысяч до 1 миллиона человек, чтобы укрепить обороноспособность России. В своем Telegram-канале он заявил, что меры необходимы для предотвращения попыток внешних сил испытать Россию на прочность в условиях угрожающего начала Третьей мировой войны.

По словам Алаудинова, ситуация требует максимальной мобилизации. «Мы должны заранее подготовить минимум 500 тысяч, но лучше миллион человек», — отметил он, добавив, что «Третья мировая война уже началась».

Он провел параллели с ситуацией в Иране, заявив, что в свете недавних событий вокруг Тегерана России необходимо укрепить свою армию, чтобы не допустить повторения ситуации, подобной той, что сейчас происходит с Ираном после удара Израиля.

Позиция Алаудинова вызвала отклик в Госдуме. Депутат Виктор Заварзин, член комитета по обороне, отметил, что в текущих условиях мобилизация не требуется. Он заявил, что высказывания Алаудинова являются «эмоциональными» и не отражают реальной оперативной обстановки. Заварзин также подчеркнул важность международного реагирования на события вокруг Ирана, призвав к более внимательному наблюдению за ситуацией в регионе.

Напомним, что 13 июня Израиль начал массированную операцию «Нация львов», в ходе которой были нанесены удары по ядерным и военным объектам Ирана, включая столицу Тегеран. Израиль утверждает, что операция была упреждающим ударом в ответ на агрессию Ирана. В результате были уничтожены ключевые объекты, включая высокопоставленных командиров и учёных, работающих над ядерной программой. Ситуация в Иране продолжает оставаться напряженной, страна объявила чрезвычайное положение, а также запросила срочное заседание ООН.

В ответ на события, произошедшие в Иране, МИД России осудил действия Израиля и призвал россиян воздержаться от посещений Ирана и Израиля, сообщает dzen.