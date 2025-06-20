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«Началась третья мировая война»: в РФ призывают срочно провести мобилизацию в количестве 1 миллиона человек

Апти Алаудинов предложил мобилизацию в России в...

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Командир спецподразделения «Ахмат» предложил мобилизацию для укрепления обороны на фоне угрозы Третьей мировой войны

На фоне растущих международных угроз и обострения ситуации в различных регионах мира командир спецподразделения «Ахмат», замглавы Главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов высказал мнение о необходимости проведения новой мобилизации в России. Он предложил подготовить от 500 тысяч до миллиона человек для укрепления обороноспособности страны. Это заявление было сделано в контексте опасений по поводу начала Третьей мировой войны.

Призыв к мобилизации

Алаудинов считает, что Третья мировая война уже началась, хотя многие этого не осознают. По его словам, война приняла новые формы, и для того чтобы эффективно противостоять вызовам, нужно заранее подготовить не менее 500 тысяч человек. Командир подчеркнул, что такая мобилизация необходима для предотвращения внешней угрозы и проверки России на прочность. Он также указал на ситуацию в Иране, где военные действия и внешние угрозы от Израиля стали причиной для предложений о мобилизации.

Реакция властей

В ответ на предложение Алаудинова депутат Госдумы Виктор Заварзин отметил, что на данный момент оперативная обстановка в России не требует проведения мобилизации. Заварзин посчитал высказывания Алаудинова эмоциональной реакцией, не отражающей реальную угрозу. Он подчеркнул, что хотя ситуация вокруг Ирана требует пристального внимания, на данный момент нет необходимости в мобилизации в стране.

Ситуация с Ираном

Конфликт с Ираном продолжает развиваться. 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой были нанесены удары по ядерным и военным объектам Ирана, включая Тегеран. ЦАХАЛ заявил, что это был упреждающий удар в ответ на угрозы Ирана. В результате атаки были уничтожены высокопоставленные командиры и учёные, а также повреждены важнейшие объекты инфраструктуры. Израиль заявил о готовности продолжать военные действия, в том числе по ракетным складам Ирана.

В ответ на эти события в Иране начались массовые протесты, в которых требовали жёсткого ответа на израильскую атаку. Власти Ирана ввели чрезвычайное положение, а также обратились в ООН с запросом о проведении срочного заседания. Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и предупредило граждан о необходимости воздержания от посещения Ирана и Израиля.

Заявление Алаудинова о возможной мобилизации вызвало широкий резонанс, но на данный момент не поддержано официальными лицами, которые считают, что в России нет острой необходимости в таких мерах. Однако, учитывая обострение международной обстановки и возможные продолжения военных действий вокруг Ирана, вопросы укрепления обороноспособности России остаются актуальными.

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