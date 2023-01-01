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Началась новая жизнь: что меняется с 1 января 2023 года в жизни россиян

Началась новая жизнь: что меняется с 1 января 2023 года в жизни россиян

Фото: traveltimes.ru

Россиян ждет немало новшеств, которые плавно интегрируются в повседневность с 1 января 2023 года.

1. Повышение пенсий
Созданный новый Фонд пенсионного и социального страхования РФ будет заниматься начислением и выплатой ежемесячных платежей и пособий, взаимодействием с соотечественниками, обладающими правом на получение пенсий и других соцвыплат.
Кроме того, в 2023 году ожидается очередная индексация выплат россиянам на заслуженном отдыхе.
До 2025-го пенсии планируют поднимать каждый год на 6,8% ежегодно. Определен и нижний порог: с 1 января 2023 года минимальная размер пенсии граждан РФ установлен в размере 12 363 рублей. Уже подсчитано, что средняя пенсия по России будет 22 174 рубля.

2. Алкоголь теперь дороже
Минфин РФ повышает с января минимальную цену на водку. Повышение составит 20 рублей. Бутылка водки объемом в 0,5 литра не сможет стоить в розничном магазине менее 281 рубля уже с этого дня. Помимо этого российское финансовое ведомство увеличивает и минимальные цены на другие крепкие горячительные напитки. Полулитровая бутылка бренди станет оцениваться в 375 рублей вместо 348 рублей ныне, коньяка — в 517 против сегодняшних 480 рублей.

3. Прожиточный минимум и максимум

Согласно принятому ГД госбюджету, минимальный размер оплаты труда в России с 1 января следующего года вырастет на 6,3%, постигнув уровня в 16 242 рубля.
И это еще не все. Нижняя палата российского парламента рассмотрит в первом чтении законопроект о МРОТ в 20 000 рублей 18 января 2023 года, а 19 января — проект о ежегодной выплате в 10 000 рублей для родителей школьников к учебному году.
Увеличится и прожиточный минимум — на 3,3%. Для детей он составит 13 944 рубля, пенсионеров — 12 363 рубля, работающих граждан — 15 669 рублей, на душу населения — 14 375 рублей.

4.Новое детское пособие
В 2023 году в стране будет введено универсальное пособие для семей, где доход на одного человека за 3 месяца будет ниже установленного в регионе МРОТ. Новая выплата интегрирует действующие в настоящее время меры поддержки родителей и беременных женщин со слабым уровнем достатка.

5.Налоги заплатить станет проще

Начиная с Нового года, сограждане смогут оплачивать налоги и сборы с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Администрировать эти деньги будет Федеральная налоговая служба.

6.Новые трудовые книжки

В России начинает действовать новая форма трудовой книжки: с 1 января 2023 года до 1 сентября 2027 года. Разделы со сведениями о работе будут объемнее: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот разделы с награждениями уменьшатся: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно.

7.Списание штрафов автоматически

В новом году долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов. Плюсом к этому с 1 января заканчивается 30%-ная скидка при оплате госпошлин через портал госуслуг.

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